Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России
Глава Финляндии Ниинисте: вступление страны в НАТО приведет к появлению новых баз России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр — РИА Новости. Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё.
"Мы, безусловно, увидим, как Россия группирует или, возможно, создает новые базы, (размещает) военный персонал, а также оружие в этом районе", - отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.
Он также допустил, что Россия начнёт наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.
Финский президент также отметил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позднее четверга, 12 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.