https://ria.ru/20220430/finlyandiya-1786389011.html

Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России

Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России - РИА Новости, 30.04.2022

Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России

Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:51

2022-04-30T20:51

2022-04-30T20:51

финляндия

россия

швеция

нато

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр — РИА Новости. Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё."Мы, безусловно, увидим, как Россия группирует или, возможно, создает новые базы, (размещает) военный персонал, а также оружие в этом районе", - отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.Он также допустил, что Россия начнёт наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.Финский президент также отметил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позднее четверга, 12 мая.Ниинистё считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая, Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220430/finlyandiya-1786323985.html

https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html

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россия

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, швеция, нато, саули ниинисте