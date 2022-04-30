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Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России - РИА Новости, 30.04.2022
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Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России
Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России - РИА Новости, 30.04.2022
Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России
Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:51
2022-04-30T20:51
финляндия
россия
швеция
нато
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр — РИА Новости. Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё."Мы, безусловно, увидим, как Россия группирует или, возможно, создает новые базы, (размещает) военный персонал, а также оружие в этом районе", - отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.Он также допустил, что Россия начнёт наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.Финский президент также отметил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позднее четверга, 12 мая.Ниинистё считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая, Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220430/finlyandiya-1786323985.html
https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html
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финляндия, россия, швеция, нато, саули ниинисте
20:51 30.04.2022
 
Ниинисте: вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России

Глава Финляндии Ниинисте: вступление страны в НАТО приведет к появлению новых баз России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте
 Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр — РИА Новости. Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ Россией, уверен президент страны Саули Ниинистё.
"Мы, безусловно, увидим, как Россия группирует или, возможно, создает новые базы, (размещает) военный персонал, а также оружие в этом районе", - отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.
Он также допустил, что Россия начнёт наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.
Финский президент также отметил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позднее четверга, 12 мая.
Ниинистё считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая, Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 13:04
Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:57
Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО
 
ФинляндияРоссияШвецияНАТОСаули Ниинисте
 
 
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