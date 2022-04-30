https://ria.ru/20220430/finlyandiya-1786323985.html

Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО

Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО - РИА Новости, 30.04.2022

Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО

Актуальность вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс возникла из-за действий России на Украине, а северный регион Европы станет стабильным и... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:04

2022-04-30T13:04

2022-04-30T13:04

безопасность

в мире

финляндия

швеция

нато

россия

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр - РИА Новости. Актуальность вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс возникла из-за действий России на Украине, а северный регион Европы станет стабильным и сильным в случае его расширения до российских границ, считает президент Финляндии Саули Ниинистё."Конечно, ситуация с безопасностью изменилась. Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет (других стран) и создать сферу влияния. Второе заключается в том, что Россия использовала военную силу невероятно жестко. И когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание", - отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.Финский глава до сих пор не опубликовал открытого и прямого мнения по возможному вступлению страны в НАТО, отмечает издание."Требования России в декабре показали, что Россия не видит нас такими, какими она нас видела, то есть неприсоединившимися в военном отношении, полностью суверенной стабилизирующей державой, но она видит нас в некотором смысле принадлежащими к ее сфере влияния или областями, где другим нет дела", - сказал Ниинистё, добавив, что в связи с этим и Финляндия, и Швеция должны сами определить собственную позицию."Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят в (НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный", - подчеркнул финский глава.Ниинистё считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая, Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, в мире, финляндия, швеция, нато, россия, саули ниинисте