https://ria.ru/20220430/erdogan-1786365783.html

Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган

Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022

Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган

Турция продолжит свои усилия по преодолению кризиса между Россией и Украиной с решимостью и искренностью, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:47

2022-04-30T17:47

2022-04-30T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

россия

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция продолжит свои усилия по преодолению кризиса между Россией и Украиной с решимостью и искренностью, заявил президент страны Тайип Эрдоган."В телефонном разговоре президента Эрдогана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в субботу обсуждались последние события, связанные с войной в Украине. Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Уточняется, что в ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи."Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью", - уточнила канцелярия.Президент Эрдоган также поздравил Генерального секретаря ООН Гутерреша с днем рождения.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, россия