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Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/erdogan-1786365783.html
Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган
Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022
Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган
Турция продолжит свои усилия по преодолению кризиса между Россией и Украиной с решимостью и искренностью, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:47
2022-04-30T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
украина
россия
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция продолжит свои усилия по преодолению кризиса между Россией и Украиной с решимостью и искренностью, заявил президент страны Тайип Эрдоган."В телефонном разговоре президента Эрдогана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в субботу обсуждались последние события, связанные с войной в Украине. Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Уточняется, что в ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи."Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью", - уточнила канцелярия.Президент Эрдоган также поздравил Генерального секретаря ООН Гутерреша с днем рождения.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, россия
17:47 30.04.2022
 
Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган пообещал продолжить усилия по преодолению украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция продолжит свои усилия по преодолению кризиса между Россией и Украиной с решимостью и искренностью, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"В телефонном разговоре президента Эрдогана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в субботу обсуждались последние события, связанные с войной в Украине. Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Уточняется, что в ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи.
"Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью", - уточнила канцелярия.
Президент Эрдоган также поздравил Генерального секретаря ООН Гутерреша с днем рождения.
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