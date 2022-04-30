Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира
Эрдоган назвал поражение "экстремистов" на выборах во Франции победой всего мира
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции. Архивное фото
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Поражение "экстремистов" на выборах во Франции является победой всего мира, считает президент Турции Тайип Эрдоган.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
"Я считаю устранение экстремистов на выборах во Франции и их поражение победой для всего нашего мира… С другой стороны, оказалось, что оппоненты Макрона не очень хорошо анализируют социологическую структуру Франции. Иными словами, их очень яркая демонстрация враждебности к исламу, особенно их крайнее отношение к хиджабу и их практики по отношению к мусульманам, конечно же, вывели Макрона на первый план во втором туре", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
По словам Эрдогана, незадолго до выборов у него была с Макроном частная встреча около часа на полях саммита НАТО.
"На той встрече мы говорили о том, как мы будем планировать турецко-французские отношения на следующий период, какие шаги мы предпримем. Надеюсь, что в результате этих выборов отношения между нами станут намного лучше", - сказал турецкий лидер.
28 апреля, 17:19Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным