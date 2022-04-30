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Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира - РИА Новости, 30.04.2022
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Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира
Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира - РИА Новости, 30.04.2022
Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира
Поражение "экстремистов" на выборах во Франции является победой всего мира, считает президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:50
2022-04-30T14:50
в мире
эммануэль макрон
саудовская аравия
франция
министерство внутренних дел франции
нато
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Поражение "экстремистов" на выборах во Франции является победой всего мира, считает президент Турции Тайип Эрдоган.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%."Я считаю устранение экстремистов на выборах во Франции и их поражение победой для всего нашего мира… С другой стороны, оказалось, что оппоненты Макрона не очень хорошо анализируют социологическую структуру Франции. Иными словами, их очень яркая демонстрация враждебности к исламу, особенно их крайнее отношение к хиджабу и их практики по отношению к мусульманам, конечно же, вывели Макрона на первый план во втором туре", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.По словам Эрдогана, незадолго до выборов у него была с Макроном частная встреча около часа на полях саммита НАТО."На той встрече мы говорили о том, как мы будем планировать турецко-французские отношения на следующий период, какие шаги мы предпримем. Надеюсь, что в результате этих выборов отношения между нами станут намного лучше", - сказал турецкий лидер.
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саудовская аравия
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в мире, эммануэль макрон, саудовская аравия, франция, министерство внутренних дел франции, нато, выборы президента франции — 2022, марин ле пен
14:50 30.04.2022
 
Эрдоган назвал итоги выборов во Франции победой всего мира

Эрдоган назвал поражение "экстремистов" на выборах во Франции победой всего мира

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Поражение "экстремистов" на выборах во Франции является победой всего мира, считает президент Турции Тайип Эрдоган.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
"Я считаю устранение экстремистов на выборах во Франции и их поражение победой для всего нашего мира… С другой стороны, оказалось, что оппоненты Макрона не очень хорошо анализируют социологическую структуру Франции. Иными словами, их очень яркая демонстрация враждебности к исламу, особенно их крайнее отношение к хиджабу и их практики по отношению к мусульманам, конечно же, вывели Макрона на первый план во втором туре", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
По словам Эрдогана, незадолго до выборов у него была с Макроном частная встреча около часа на полях саммита НАТО.
"На той встрече мы говорили о том, как мы будем планировать турецко-французские отношения на следующий период, какие шаги мы предпримем. Надеюсь, что в результате этих выборов отношения между нами станут намного лучше", - сказал турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:19
Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным
 
В миреЭммануэль МакронСаудовская АравияФранцияМинистерство внутренних дел ФранцииНАТОВыборы президента Франции — 2022Марин Ле Пен
 
 
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