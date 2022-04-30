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В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I
В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I - РИА Новости, 30.04.2022
В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I
Дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I посадили в Александровском саду в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:31
2022-04-30T17:31
2022-04-30T17:31
общество
петр i
санкт-петербург
екатерина ii
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I посадили в Александровском саду в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Торжественная церемония прошла в субботу в Александровском саду в рамках общегородской акции "Добрый субботник".Участие в церемонии приняли губернатор Петербурга Алексанлр Беглов, председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и почетный житель Адмиралтейского района, председатель Ленгорисполкома в 1983-1990 годах Владимир Ходырев."Мы завершаем генеральную уборку Петербурга к Дню весны и труда, к Дню Победы и Дню города. У нас было много мероприятий, но главным событием стала акция "Дуб Петра". Она посвящена основателю нашего города, 350-летие со дня рождения отмечается в этом году", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Участники церемонии также возложили цветы к Медному всаднику."Медный всадник" - памятник первому российскому императору Петру I, со дня рождения которого в 2022 году исполняется 350 лет. Торжественное открытие монумента, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года на Сенатской площади.
https://ria.ru/20220404/davlenie-1781764138.html
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общество, петр i, санкт-петербург, екатерина ii, александр беглов
В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I
В Александровском саду Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I