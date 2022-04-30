https://ria.ru/20220430/dub-1786362106.html

В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I

В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I - РИА Новости, 30.04.2022

В центре Петербурга посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I посадили в Александровском саду в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:31

2022-04-30T17:31

2022-04-30T17:31

общество

петр i

санкт-петербург

екатерина ii

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92287/27/922872704_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_eb8f54ca13b0b4bf6492029bdb9630a5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I посадили в Александровском саду в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Торжественная церемония прошла в субботу в Александровском саду в рамках общегородской акции "Добрый субботник".Участие в церемонии приняли губернатор Петербурга Алексанлр Беглов, председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и почетный житель Адмиралтейского района, председатель Ленгорисполкома в 1983-1990 годах Владимир Ходырев."Мы завершаем генеральную уборку Петербурга к Дню весны и труда, к Дню Победы и Дню города. У нас было много мероприятий, но главным событием стала акция "Дуб Петра". Она посвящена основателю нашего города, 350-летие со дня рождения отмечается в этом году", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Участники церемонии также возложили цветы к Медному всаднику."Медный всадник" - памятник первому российскому императору Петру I, со дня рождения которого в 2022 году исполняется 350 лет. Торжественное открытие монумента, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года на Сенатской площади.

https://ria.ru/20220404/davlenie-1781764138.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр i, санкт-петербург, екатерина ii, александр беглов