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СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками микрорайона в Донецке - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786322589.html
СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками микрорайона в Донецке
СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками микрорайона в Донецке - РИА Новости, 30.04.2022
СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками микрорайона в Донецке
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов Донецка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:50
2022-04-30T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донецк (днр)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
министерство здравоохранения днр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов Донецка, сообщается на сайте СК РФ.Ранее минздрав ДНР сообщал, что пять человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка."Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.Установлено, что днем 28 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 54 ОМБ, по микрорайону "Текстильщик" Кировского района Донецка был "открыт огонь из крупнокалиберного артиллерийского вооружения".По данным СК, четверо погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, а также разрушены хозяйственные постройки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786319486.html
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владимир путин, россия, донецк (днр), украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство здравоохранения днр, вооруженные силы украины, в мире
12:50 30.04.2022
 
СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками микрорайона в Донецке

СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками Кировского района в Донецке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов Донецка, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее минздрав ДНР сообщал, что пять человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
12:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
Установлено, что днем 28 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 54 ОМБ, по микрорайону "Текстильщик" Кировского района Донецка был "открыт огонь из крупнокалиберного артиллерийского вооружения".
По данным СК, четверо погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, а также разрушены хозяйственные постройки.
"Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - добавили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
10:08
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонецк (ДНР)УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство здравоохранения ДНРВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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