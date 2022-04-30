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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/delo-1786351282.html
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников - РИА Новости, 30.04.2022
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников
Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении пленных иностранных наемников. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:47
2022-04-30T16:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении пленных иностранных наемников."Дело возбуждено в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Дэниэла Джона Марка Аслина, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима", - говорится в сообщении в Telegram-канале генеральной прокуратуры.Как отмечается, наемники принимали участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР."Арестованные иностранцы обвиняются в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР",- добавила прокуратура.Также сообщается, что обвиняемые находятся под стражей и сейчас дают показания.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/mariupol-1785877094.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
16:47 30.04.2022
 
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против пленных иностранных наемников

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении пленных иностранных наемников.
"Дело возбуждено в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Дэниэла Джона Марка Аслина, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима", - говорится в сообщении в Telegram-канале генеральной прокуратуры.
Как отмечается, наемники принимали участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР.
"Арестованные иностранцы обвиняются в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР",- добавила прокуратура.
Также сообщается, что обвиняемые находятся под стражей и сейчас дают показания.
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Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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