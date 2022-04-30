https://ria.ru/20220430/covid-1786288789.html

Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне - РИА Новости, 30.04.2022

Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

В июне высок риск всплеска заболеваемости COVID-19, чтобы не было новой волны, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:25

2022-04-30T07:25

2022-04-30T07:37

распространение коронавируса

общество

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. В июне высок риск всплеска заболеваемости COVID-19, чтобы не было новой волны, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам министра, нужно не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончиласьВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае прошлого года в оборот вошла четвертая отечественная вакцина "Спутник Лайт". В августе 2021 года Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а в ноябре регистрацию получила первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".

https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19