07:25 30.04.2022 (обновлено: 07:37 30.04.2022)
Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
Глава Минздрава Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне
© Sputnik / Мурад Оруджев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. В июне высок риск всплеска заболеваемости COVID-19, чтобы не было новой волны, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - сказал он журналистам.
По словам министра, нужно не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае прошлого года в оборот вошла четвертая отечественная вакцина "Спутник Лайт".
В августе 2021 года Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а в ноябре регистрацию получила первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".