https://ria.ru/20220429/zdunov-1786235649.html

Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии

Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии - РИА Новости, 29.04.2022

Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии

Глава Мордовии Артём Здунов в пятницу провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:54

2022-04-29T18:54

2022-04-29T18:54

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в пятницу провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети, сообщает пресс-служа главы республики.Во время онлайн-трансляции руководитель региона максимально подробно остановился на самых важных темах – экономической ситуации в республике, строительстве и ремонте дорог, инженерных сетей, благоустройстве общественных пространств, развитии туризма, а также ответил на вопросы, которые вошли в ТОП наиболее задаваемых пользователями соцсетей."Глава региона рассказал, что в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации на рынке труда. Сейчас в республике больше 7 тысяч вакансий, в том числе 4,6 тысячи вакансий – по рабочим профессиям. Глава региона отметил, что за последний год на отдельных промышленных предприятиях зафиксирован рост заработной платы. Увеличение заработка бюджетников напрямую зависит от роста налогооблагаемой базы. Здунов подчеркнул, что вопросом повышения уровня заработка должны заниматься не только на региональном уровне, но и руководители предприятий", - говорится в сообщении.В столице Мордовии в 2022 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направлено более 89 миллионов рублей, а также 156 миллионов из Дорожного фонда республики. Здунов отметил, что подрядные организации сейчас уже работают на самых проблемных участках дорог. К ремонту на отдельных улицах приступят после того, как завершатся работы по замене инженерных сетей.В рамках эфира прозвучали вопросы о ремонте дороги и лестниц на улице Солнечной. По предварительным оценкам, на реконструкцию дороги по улице Солнечной необходимо более 140 миллионов рублей. Сейчас изыскивается возможность ее включения в программу ремонта дорог с привлечением федеральных средств. Глава республики также ответил на вопросы о ремонте площади Тысячелетия. По его мнению, прежде чем приступать к ремонту брусчатки, необходимо продумать комплексное наполнение этого пространства. Как отметил Здунов, площадь Тысячелетия должна стать визитной карточкой города. Для ее развития планируется привлечь средства инвесторов.На прямом эфире был поднят вопрос об обеспечении дошкольных образовательных учреждений специализированной охраной. Здунов отметил, что работа в этом направлении ведется: на антитеррористической комиссии Мордовии принято решение об установке в дошкольных образовательных учреждениях тревожных кнопок, а в новых детских садах оснащение соответствует всем предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности."Всего за время эфира поступило более 300 вопросов, все они будут отработаны профильными структурами", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220415/innovatsii-1783836921.html

https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783835202.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, артем здунов, общество