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В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая

В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2022

В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 миллионов РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:37

2022-04-29T14:37

2022-04-29T14:37

в мире

узбекистан

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 миллионов сумов (около 1,35 тысячи долларов) в связи с праздником 9 Мая, сообщил в пятницу замглавы администрации, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей."Накануне 9 мая гражданам страны - ветеранам войны, узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда будет выплачено по 15 миллионов сумов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, ссылаясь на соответствующий указ главы государства. В 2021 году аналогичные выплаты составляли 12 миллионов сумов (около 1,1 тысячи долларов).По данным пресс-секретаря, с 1 июня ветераны войны и инвалиды, одинокие пожилые люди в Узбекистане также будут получать ежемесячные надбавки в размере 270 тысяч сумов (24 доллара) на приобретение продуктов питания и предметов гигиены. Кроме того, им будут ежегодно компенсировать 4 миллиона сумов (360 долларов) на покупку одежды.В республике проживают около 500 участников ВОВ и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20220425/elba-1785419239.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, великая отечественная война (1941-1945), день победы