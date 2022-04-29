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В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая
В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2022
В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 миллионов РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:37
2022-04-29T14:37
2022-04-29T14:37
в мире
узбекистан
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 миллионов сумов (около 1,35 тысячи долларов) в связи с праздником 9 Мая, сообщил в пятницу замглавы администрации, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей."Накануне 9 мая гражданам страны - ветеранам войны, узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда будет выплачено по 15 миллионов сумов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, ссылаясь на соответствующий указ главы государства. В 2021 году аналогичные выплаты составляли 12 миллионов сумов (около 1,1 тысячи долларов).По данным пресс-секретаря, с 1 июня ветераны войны и инвалиды, одинокие пожилые люди в Узбекистане также будут получать ежемесячные надбавки в размере 270 тысяч сумов (24 доллара) на приобретение продуктов питания и предметов гигиены. Кроме того, им будут ежегодно компенсировать 4 миллиона сумов (360 долларов) на покупку одежды.В республике проживают около 500 участников ВОВ и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20220425/elba-1785419239.html
узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, великая отечественная война (1941-1945), день победы
В Узбекистане ветераны получат по 1350 долларов к 9 Мая
В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны получат по 1350 долларов к 9 Мая
ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 миллионов сумов (около 1,35 тысячи долларов) в связи с праздником 9 Мая, сообщил в пятницу замглавы администрации, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В Узбекистане
с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей.
"Накануне 9 мая гражданам страны - ветеранам войны, узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда
будет выплачено по 15 миллионов сумов", - написал Асадов в своем Telegram-канале
, ссылаясь на соответствующий указ главы государства. В 2021 году аналогичные выплаты составляли 12 миллионов сумов (около 1,1 тысячи долларов).
По данным пресс-секретаря, с 1 июня ветераны войны и инвалиды, одинокие пожилые люди в Узбекистане также будут получать ежемесячные надбавки в размере 270 тысяч сумов (24 доллара) на приобретение продуктов питания и предметов гигиены. Кроме того, им будут ежегодно компенсировать 4 миллиона сумов (360 долларов) на покупку одежды.
В республике проживают около 500 участников ВОВ и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.