В Совфеде назвали цель Запада на Украине
Сенатор Джабаров назвал противостояние России целью Запада на Украине
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Запад накачивает Украину оружием, его не интересует судьба страны, главная цель – противостоять России, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Запад поставил на поток накачивание Украины оружием. Бундестаг Германии принимает резолюцию о поставках Украине тяжелого вооружения, палата представителей конгресса США одобряет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На этом фоне политики Британии "благословляют" Украину на атаки на военные объекты на территории России", - написал политик в Telegram-канале.
По словам Джабарова, США и Великобритания не скрывают, равно как и Польша, своей заинтересованности в эскалации обстановки у границ Российской Федерации. "Меняется и риторика. О защите "демократии" на Украине речь не идет, открыто объявляется цель – противостояние России", -отметил он.
"Грустно, что немцы опять втягиваются в военные авантюры. Неужели двух уроков во время Первой, а потом Второй мировой войны им было мало? Я думаю, что это плохое решение немецких парламентариев. Надеюсь, оно не будет реализовано в полном объеме", - добавил он.
В преддверии Дня Победы по-особому смотрится и американская программа ленд-лиза, отметил сенатор. В годы Второй мировой войны этот ресурс использовался для борьбы с фашизмом, теперь же – для огневой поддержки неонацизма, "заботливо" взращённом на Украине, подчеркнул законодатель. "При этом представителей ВПК и политического руководства антироссийской коалиции абсолютно не волнует судьба Украины как государства, безопасность мирного населения и вполне очевидная угроза неконтролируемого распространения оружия", - заключил Джабаров.
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