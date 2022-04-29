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В Совфеде назвали цель Запада на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786134556.html
В Совфеде назвали цель Запада на Украине
В Совфеде назвали цель Запада на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
В Совфеде назвали цель Запада на Украине
Запад накачивает Украину оружием, его не интересует судьба страны, главная цель – противостоять России, заявил первый зампред международного комитета Совфеда... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:45
2022-04-29T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Запад накачивает Украину оружием, его не интересует судьба страны, главная цель – противостоять России, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Запад поставил на поток накачивание Украины оружием. Бундестаг Германии принимает резолюцию о поставках Украине тяжелого вооружения, палата представителей конгресса США одобряет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На этом фоне политики Британии "благословляют" Украину на атаки на военные объекты на территории России", - написал политик в Telegram-канале.По словам Джабарова, США и Великобритания не скрывают, равно как и Польша, своей заинтересованности в эскалации обстановки у границ Российской Федерации. "Меняется и риторика. О защите "демократии" на Украине речь не идет, открыто объявляется цель – противостояние России", -отметил он."Грустно, что немцы опять втягиваются в военные авантюры. Неужели двух уроков во время Первой, а потом Второй мировой войны им было мало? Я думаю, что это плохое решение немецких парламентариев. Надеюсь, оно не будет реализовано в полном объеме", - добавил он.В преддверии Дня Победы по-особому смотрится и американская программа ленд-лиза, отметил сенатор. В годы Второй мировой войны этот ресурс использовался для борьбы с фашизмом, теперь же – для огневой поддержки неонацизма, "заботливо" взращённом на Украине, подчеркнул законодатель. "При этом представителей ВПК и политического руководства антироссийской коалиции абсолютно не волнует судьба Украины как государства, безопасность мирного населения и вполне очевидная угроза неконтролируемого распространения оружия", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785899811.html
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, россия, украина, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр
13:45 29.04.2022
 
В Совфеде назвали цель Запада на Украине

Сенатор Джабаров назвал противостояние России целью Запада на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Запад накачивает Украину оружием, его не интересует судьба страны, главная цель – противостоять России, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Запад поставил на поток накачивание Украины оружием. Бундестаг Германии принимает резолюцию о поставках Украине тяжелого вооружения, палата представителей конгресса США одобряет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На этом фоне политики Британии "благословляют" Украину на атаки на военные объекты на территории России", - написал политик в Telegram-канале.
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Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин
По словам Джабарова, США и Великобритания не скрывают, равно как и Польша, своей заинтересованности в эскалации обстановки у границ Российской Федерации. "Меняется и риторика. О защите "демократии" на Украине речь не идет, открыто объявляется цель – противостояние России", -отметил он.
"Грустно, что немцы опять втягиваются в военные авантюры. Неужели двух уроков во время Первой, а потом Второй мировой войны им было мало? Я думаю, что это плохое решение немецких парламентариев. Надеюсь, оно не будет реализовано в полном объеме", - добавил он.
В преддверии Дня Победы по-особому смотрится и американская программа ленд-лиза, отметил сенатор. В годы Второй мировой войны этот ресурс использовался для борьбы с фашизмом, теперь же – для огневой поддержки неонацизма, "заботливо" взращённом на Украине, подчеркнул законодатель. "При этом представителей ВПК и политического руководства антироссийской коалиции абсолютно не волнует судьба Украины как государства, безопасность мирного населения и вполне очевидная угроза неконтролируемого распространения оружия", - заключил Джабаров.
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Запад повышает ставку на поражение России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОСовет Федерации РФВладимир ДжабаровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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