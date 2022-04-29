Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва
Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой озвучил стоимость костюма Льва
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но был обескуражен суммой.
"Мне его не отдали – попросили деньги. Очень дорогой костюм! Два миллиона рублей. Может быть я жестко сейчас нарушил какие-то правила, что назвал, но мне обидно", – признался Цой.
© Пресс-служба телеканала НТВ / Перейти в фотобанкСъемки программы "Новогодняя маска" на телеканале НТВ
© Пресс-служба телеканала НТВ
Съемки программы "Новогодняя маска" на телеканале НТВ
В программе "Ночной контакт" он добавил, что в "Маске" также предусмотрены штрафы.
"Такого, чтобы кого-то штрафовали за то, что он спалил свою личность, не было. Но штрафы были бешеные", – отметил певец.
Тем не менее, его мать смогла узнать сына уже со второго выпуска.
"Со второй по-моему программы отгадала, прямо сразу… Им соседи сказали: "Вашего сына по телевизору показывают". Они включают и понять не могут, где сын. Им говорят: "Ну, так Лев ваш сын". Мама послушала и говорит: "Да", – заключил Цой.
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