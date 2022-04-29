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Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва - РИА Новости, 29.04.2022
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Шоубиз
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Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва
Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва - РИА Новости, 29.04.2022
Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва
Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:37
2022-04-29T18:37
шоубиз
знаменитости
шоу "маска"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но был обескуражен суммой.В программе "Ночной контакт" он добавил, что в "Маске" также предусмотрены штрафы.Тем не менее, его мать смогла узнать сына уже со второго выпуска.Ранее генпродюсер шоу Юлия Сумачева рассказала, в каких случаях на "Маске" используют статистов.
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знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес
18:37 29.04.2022
 
Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва

Победитель первого сезона "Маски" Анатолий Цой озвучил стоимость костюма Льва

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец TSOY (Анатолий Цой)
Певец TSOY (Анатолий Цой) - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но был обескуражен суммой.

"Мне его не отдали – попросили деньги. Очень дорогой костюм! Два миллиона рублей. Может быть я жестко сейчас нарушил какие-то правила, что назвал, но мне обидно", – признался Цой.

© Пресс-служба телеканала НТВ / Перейти в фотобанкСъемки программы "Новогодняя маска" на телеканале НТВ
Съемки программы Новогодняя маска на телеканале НТВ
© Пресс-служба телеканала НТВ
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Съемки программы "Новогодняя маска" на телеканале НТВ
В программе "Ночной контакт" он добавил, что в "Маске" также предусмотрены штрафы.

"Такого, чтобы кого-то штрафовали за то, что он спалил свою личность, не было. Но штрафы были бешеные", – отметил певец.

Тем не менее, его мать смогла узнать сына уже со второго выпуска.

"Со второй по-моему программы отгадала, прямо сразу… Им соседи сказали: "Вашего сына по телевизору показывают". Они включают и понять не могут, где сын. Им говорят: "Ну, так Лев ваш сын". Мама послушала и говорит: "Да", – заключил Цой.

Ранее генпродюсер шоу Юлия Сумачева рассказала, в каких случаях на "Маске" используют статистов.
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