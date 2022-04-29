https://ria.ru/20220429/tsoy-1786205124.html

Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва

Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва - РИА Новости, 29.04.2022

Победитель первого сезона "Маски" озвучил стоимость костюма Льва

Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:37

2022-04-29T18:37

2022-04-29T18:37

шоубиз

знаменитости

шоу "маска"

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770014371_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_6aa788c8c908d15d5377206c5962ae4e.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победитель первого сезона шоу "Маска" Анатолий Цой озвучил стоимость одного костюма. Он выступал в образе Льва и по завершении проекта хотел выкупить его, но был обескуражен суммой.В программе "Ночной контакт" он добавил, что в "Маске" также предусмотрены штрафы.Тем не менее, его мать смогла узнать сына уже со второго выпуска.Ранее генпродюсер шоу Юлия Сумачева рассказала, в каких случаях на "Маске" используют статистов.

https://ria.ru/20220425/maska-1785258098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес