https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html

Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети

Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети - РИА Новости, 24.04.2022

Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети

За три сезона шоу "Маска" на НТВ у зрителей часто возникали подозрения, что программа делается нечестно. В частности, критики проекта уверены, что в костюмах... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:00

2022-04-24T08:00

2022-04-24T08:00

шоубиз

технологии

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За три сезона шоу "Маска" на НТВ у зрителей часто возникали подозрения, что программа делается нечестно. В частности, критики проекта уверены, что в костюмах выступают статисты, а голосовую фонограмму специально искажают в студии, чтобы жюри и зрители не узнали артиста. Генеральный продюсер WeiTMedia Юлия Сумачева в эксклюзивном интервью РИА Новости развенчала все мифы о шоу.Статисты на шоу: они, действительно, естьПрежде всего, люди находили доказательства, что в костюмах выступают статисты. И даже появляются видео в интернете, где хейтеры обращают внимание на различия комплекции реальных участников с теми, кто якобы вместо них выступает на сцене.Свежий грим: как удается сохранить мейкап под маскойВ качестве еще одного доказательства подмены люди называют факт, что при раскрытии маски артист под ней оказывается в гриме и нет ощущения, что он несколько часов провел в душном и не всегда удобном костюме.Во время технической паузы зрителей выводят из павильона для того, чтобы до выхода программы в эфир в интернет не утекла информация об участнике, который снял маску. Фонограмма: искажают ли звукорежиссеры голос артистовТакже некоторые хейтеры шоу уверены, что звукорежиссеры намеренно искажают фонограммы участников, чтобы запутать жюри и зрителей. Сумачева заверила: разные голоса при исполнении номеров – это мастерство самих выступающих.Финал "Маски" состоится 1 мая. Он впервые пройдет в прямом эфире, чтобы избежать спойлеров в Сети. До этого все программы, включая итоговые, выходили в записи. В заключительном выпуске останутся четыре участника, которые в течение шоу откроют свои лица.

https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, нтв (телеканал)