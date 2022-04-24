Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За три сезона шоу "Маска" на НТВ у зрителей часто возникали подозрения, что программа делается нечестно. В частности, критики проекта уверены, что в костюмах выступают статисты, а голосовую фонограмму специально искажают в студии, чтобы жюри и зрители не узнали артиста. Генеральный продюсер WeiTMedia Юлия Сумачева в эксклюзивном интервью РИА Новости развенчала все мифы о шоу.
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Вайт медиа"Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа".
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Вайт медиа"
Статисты на шоу: они, действительно, есть
Прежде всего, люди находили доказательства, что в костюмах выступают статисты. И даже появляются видео в интернете, где хейтеры обращают внимание на различия комплекции реальных участников с теми, кто якобы вместо них выступает на сцене.
"Статистов используют до самого шоу, когда готовятся номера. Это чисто технические организационные моменты подготовки программы. Какой-то из танцоров может надеть костюм или его часть, чтобы остальным было понятно, какую площадь на сцене занимает сама маска. Также бывали случаи на репетициях непосредственно перед шоу, когда тот или иной артист не мог приехать, тогда его тоже заменяли на статиста. Отсюда и взялись домысли, что при записи в костюмах выступают дублеры. Во время самого выступления, которое зрители видят по телевизору, в маске всегда только сам участник", – отметила Сумачева.
Свежий грим: как удается сохранить мейкап под маской
В качестве еще одного доказательства подмены люди называют факт, что при раскрытии маски артист под ней оказывается в гриме и нет ощущения, что он несколько часов провел в душном и не всегда удобном костюме.
"Когда жюри определилось с маской, которая покинет проект, наступает техническая пауза. В этот момент, во-первых, выводят зрителей из зала, во-вторых, у артиста есть возможность пойти на грим. У нас нет цели показать потного и неопрятного участника, когда он снимает маску. Поэтому и создается неправильное впечатление, что артист в костюме выходит только в финале. Это магия телевидения, когда есть возможность сделать паузу, не более того", – отметила продюсер.
Во время технической паузы зрителей выводят из павильона для того, чтобы до выхода программы в эфир в интернет не утекла информация об участнике, который снял маску.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВНаталья Подольская в шоу "Маска"
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Фонограмма: искажают ли звукорежиссеры голос артистов
Также некоторые хейтеры шоу уверены, что звукорежиссеры намеренно искажают фонограммы участников, чтобы запутать жюри и зрителей. Сумачева заверила: разные голоса при исполнении номеров – это мастерство самих выступающих.
"Да, в шоу используется фонограмма, потому что петь в костюме вживую очень трудно или вообще невозможно. Для вокалиста главное – правильно дышать, а как это можно делать в таком наряде? Но никакой специальной обработки в студии нет, только самая минимальная, опять же чисто техническая, чтобы звук был ровным", – сказала Сумачева.
Финал "Маски" состоится 1 мая. Он впервые пройдет в прямом эфире, чтобы избежать спойлеров в Сети. До этого все программы, включая итоговые, выходили в записи. В заключительном выпуске останутся четыре участника, которые в течение шоу откроют свои лица.
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