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Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского - РИА Новости, 29.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html
Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского
Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского - РИА Новости, 29.04.2022
Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского
О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:00
2022-04-29T15:52
культура
генрих семирадский
павел третьяков
илья репин
санкт-петербург
италия
рим
третьяковская галерея
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств, но не вписался в аллею славы наряду с выдающимися современниками. Почему коллекционер Павел Третьяков не покупал его работы, музеи не стремились их получить и что можно увидеть на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — в материале РИА Новости.Художник-"чертополох"Его называли "чертополохом, от которого нужно избавиться", а его творчество — "пыльной рутиной". И это притом что Семирадский считался одним из лучших учеников в Императорской академии художеств и в числе избранных получил стипендию для работы за границей.Русская творческая среда вынудила поляка покинуть страну. Но и за рубежом его не приняли. "Выбрав путь наднационального художника, который черпает вдохновение из всей европейской цивилизации, Семирадский лишился поддержки как в России, так и в Польше", — поясняет куратор.Этот антагонизм возник на фоне разногласий между "прогрессивными" передвижниками и "ретроградной" Академией художеств. Противостояние порой было яростным, и давление на Семирадского — одно из его проявлений.Большие надеждыГенрих Семирадский прославился прежде всего благодаря монументальным работам на античные сюжеты. Он писал как идиллические сцены быта жителей Древней Греции и Рима, так и исторические сюжеты, полные жестокости и порока. Полотна выглядят очень правдоподобно — в духе эпохи господства реализма.Есть у него и портреты, пейзажи, библейские мотивы. Он декорировал общественные заведения и церкви. До сих пор во Львовской и Краковской опере можно увидеть созданные им занавесы, которые опускают по особому случаю. А его настенные росписи храма Христа Спасителя в Москве Илья Репин называл лучшими. На выставке в Третьяковской галерее представлен сохранившийся фрагмент заалтарной части стены с изображением "Тайной вечери".Человек мираЕсть несколько версий, почему Павел Третьяков так и не купил ни одной работы первого ученика Академии художеств, хотя подобные по жанру картины есть в коллекции мецената. По одной — Семирадский отказался подписывать картины кириллицей. По другой — его перестали считать русским живописцем после того, как он подарил Кракову монументальную работу "Светочи христианства. Факелы Нерона". Мастер совершил этот демарш в ответ на то, что Александр III не купил, как он надеялся, эту картину.Не оценили "беспечную" живопись Семирадского и в годы советской власти. При расформировании частных коллекций его работы чаще всего отправляли в региональные музеи, распылив наследие. В Третьяковскую галерею впервые две картины художника попали в середине 1920-х, после закрытия Московского публичного Румянцевского музея. Сегодня в собрании — всего пять живописных и несколько графических его произведений.Вечные идеалыНа выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — полотна из пятнадцати музеев, в том числе зарубежных.Кроме произведений Генриха Семирадского, в экспозиции — картины других представителей позднего русского академизма и постклассицизма: Степана Бакаловича, Василия Котарбинского, братьев Павла и Александра Сведомских, Федора Бронникова, Павла Велионского.Дополняют живопись фрагменты античной скульптуры и вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Подобные вещи были в личной коллекции Семирадского и служили ему источником вдохновения.Новое прочтениеСвежее прочтение классики дают произведения представителей так называемой Новой академии: основателя этого течения Тимура Новикова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Ольги Тобрелутс, Тимофея Парщикова, Валерия Кошлякова, Аристарха Чернышева.Проект Times New Roman Тимофея Парщикова — это фотографии копий античных скульптур, выставленных на продажу на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Художник размышляет о классическом наследии, власти и задается вопросом, почему богатые современники нуждаются в присвоении этого идеала. Может быть, в будущем эти копии пополнят коллекции музейных собраний — подобно репликам, которыми украшали свои жилища древние римляне.Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" продлится до 3 июля.
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Алина Кравцова
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генрих семирадский, павел третьяков, илья репин, санкт-петербург, италия, рим, третьяковская галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, куда сходить , что посмотреть , музеи, выставки
08:00 29.04.2022 (обновлено: 15:52 29.04.2022)
 

Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Г. Семирадского "Танец среди мечей" (1881) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетитель у работы Г. Семирадского Танец среди мечей (1881) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств, но не вписался в аллею славы наряду с выдающимися современниками. Почему коллекционер Павел Третьяков не покупал его работы, музеи не стремились их получить и что можно увидеть на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — в материале РИА Новости.

Художник-"чертополох"

"Семирадский был миролюбивым и талантливым, — рассказывает куратор выставки Татьяна Крылова. — Он получил такое образование и вышел из такой культурной среды, что русские художники, за редким исключением, конкурировать с ним не могли. Столь сильный соперник поразил и публику, и профессионалов. И когда он стал привозить из Италии свои картины, это вызвало шквал критики, чему Семирадский очень удивился".

Его называли "чертополохом, от которого нужно избавиться", а его творчество — "пыльной рутиной". И это притом что Семирадский считался одним из лучших учеников в Императорской академии художеств и в числе избранных получил стипендию для работы за границей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители у работы Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона в Элевзине" (1889)

Посетитель у работы Г. Семирадского Фрина на празднике Посейдона в Элевзине (1889 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 3

Посетители у работы Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона в Элевзине" (1889)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Фрина на празднике Посейдона в Элевзине", Генрих Семирадский (1889)

Посетитель у работы Г. Семирадского Фрина на празднике Посейдона в Элевзине (1889 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
2 из 3

"Фрина на празднике Посейдона в Элевзине", Генрих Семирадский (1889)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у картины Генриха Семирадского "По примеру богов" (1877)

Посетитель у картины Г. Семирадского По примеру богов (1877 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 3

Посетитель у картины Генриха Семирадского "По примеру богов" (1877)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Посетители у работы Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона в Элевзине" (1889)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 3

"Фрина на празднике Посейдона в Элевзине", Генрих Семирадский (1889)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Посетитель у картины Генриха Семирадского "По примеру богов" (1877)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Русская творческая среда вынудила поляка покинуть страну. Но и за рубежом его не приняли. "Выбрав путь наднационального художника, который черпает вдохновение из всей европейской цивилизации, Семирадский лишился поддержки как в России, так и в Польше", — поясняет куратор.
Этот антагонизм возник на фоне разногласий между "прогрессивными" передвижниками и "ретроградной" Академией художеств. Противостояние порой было яростным, и давление на Семирадского — одно из его проявлений.

"Была и определенная зависть некоторых художников, — добавляет Татьяна Крылова. — Они настраивали против Семирадского Павла Третьякова, это была борьба за мецената, за деньги".

Большие надежды

Генрих Семирадский прославился прежде всего благодаря монументальным работам на античные сюжеты. Он писал как идиллические сцены быта жителей Древней Греции и Рима, так и исторические сюжеты, полные жестокости и порока. Полотна выглядят очень правдоподобно — в духе эпохи господства реализма.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Канатоходка" (1898)

Посетитель у работы Г. Семирадского Канатоходка (1898 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 3

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Канатоходка" (1898)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

Посетитель на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
2 из 3

Посетитель на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

Посетитель на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов
3 из 3

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Канатоходка" (1898)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетитель на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Есть у него и портреты, пейзажи, библейские мотивы. Он декорировал общественные заведения и церкви. До сих пор во Львовской и Краковской опере можно увидеть созданные им занавесы, которые опускают по особому случаю. А его настенные росписи храма Христа Спасителя в Москве Илья Репин называл лучшими. На выставке в Третьяковской галерее представлен сохранившийся фрагмент заалтарной части стены с изображением "Тайной вечери".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Г. Семирадского "Грешница" (1873) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетитель у работы Г. Семирадского Грешница (1873 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетитель у работы Г. Семирадского "Грешница" (1873) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

Человек мира

Есть несколько версий, почему Павел Третьяков так и не купил ни одной работы первого ученика Академии художеств, хотя подобные по жанру картины есть в коллекции мецената. По одной — Семирадский отказался подписывать картины кириллицей. По другой — его перестали считать русским живописцем после того, как он подарил Кракову монументальную работу "Светочи христианства. Факелы Нерона". Мастер совершил этот демарш в ответ на то, что Александр III не купил, как он надеялся, эту картину.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Федора Толстого "Христос" (1848) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетитель у работы Федора Толстого Христос (1848 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетитель у работы Федора Толстого "Христос" (1848) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Не оценили "беспечную" живопись Семирадского и в годы советской власти. При расформировании частных коллекций его работы чаще всего отправляли в региональные музеи, распылив наследие. В Третьяковскую галерею впервые две картины художника попали в середине 1920-х, после закрытия Московского публичного Румянцевского музея. Сегодня в собрании — всего пять живописных и несколько графических его произведений.

Вечные идеалы

На выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — полотна из пятнадцати музеев, в том числе зарубежных.

"Нам удалось сделать этот проект международным, — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Важнейшее произведение Семирадского на этой выставке — картина "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" из Национального художественного музея Республики Беларусь. Полотно отреставрировано силами Третьяковской галереи. А работа "По примеру богов", которая дала название выставке, — из собрания Национальной галереи Армении".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота Г. Семирадского "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" (1870) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Работа Г. Семирадского Доверие Александра Македонского у врачу Филиппу (1870 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Работа Г. Семирадского "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" (1870) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Кроме произведений Генриха Семирадского, в экспозиции — картины других представителей позднего русского академизма и постклассицизма: Степана Бакаловича, Василия Котарбинского, братьев Павла и Александра Сведомских, Федора Бронникова, Павла Велионского.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина Павла Сведомского "Фульвия с головой Цицерона" (1898)

Картина Павла Сведомского Фульвия с головой Цицерона (1898 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
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Картина Павла Сведомского "Фульвия с головой Цицерона" (1898)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина Федора Бронникова "Проклятое поле. Место казни в Древнем Риме. Распятые рабы" (1878)

Картина Федора Бронникова Проклятое поле Место казни в древнем Риме. Распятые рабы. (1878 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
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Картина Федора Бронникова "Проклятое поле. Место казни в Древнем Риме. Распятые рабы" (1878)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работа Василия Смирнова "Смерть Нерона" (1888)

Работа Василия Смирнова Смерть Нерона (1888 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 3

Работа Василия Смирнова "Смерть Нерона" (1888)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Картина Павла Сведомского "Фульвия с головой Цицерона" (1898)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Картина Федора Бронникова "Проклятое поле. Место казни в Древнем Риме. Распятые рабы" (1878)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Работа Василия Смирнова "Смерть Нерона" (1888)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Дополняют живопись фрагменты античной скульптуры и вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Подобные вещи были в личной коллекции Семирадского и служили ему источником вдохновения.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работа Михаила Попова "Нубийский негр" (1878) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

Работа Михаила Попова Нубийский негр (1878 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 3

Работа Михаила Попова "Нубийский негр" (1878) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работы Николая Лаверецкого "Вакх" (1879)

Посетитель у работы Николая Лаверецкого Вакх (1879 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
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Посетитель у работы Николая Лаверецкого "Вакх" (1879)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Римская реплика с греческого оригинала III века до н. э. "Торс Афродиты Сиракузской"

Римская реплика с греческого оригинала III в. до н.э. Торс Афродиты Сиракузской на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 3

Римская реплика с греческого оригинала III века до н. э. "Торс Афродиты Сиракузской"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Работа Михаила Попова "Нубийский негр" (1878) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 3

Посетитель у работы Николая Лаверецкого "Вакх" (1879)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Римская реплика с греческого оригинала III века до н. э. "Торс Афродиты Сиракузской"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Новое прочтение

Свежее прочтение классики дают произведения представителей так называемой Новой академии: основателя этого течения Тимура Новикова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Ольги Тобрелутс, Тимофея Парщикова, Валерия Кошлякова, Аристарха Чернышева.

"Нам было важно показать, как сегодня воспринимаются темы античности, — отмечает заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова. — Интересно, что в современном искусстве вообще появился такой неоклассицизм и просуществовал более десяти лет. Это как бы поддерживает Семирадского в его страсти к прекрасным темам".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работ Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

Посетитель у работ Тима Парщикова Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011 - 2013 (1998 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 4

Посетитель у работ Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работы Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

Работы Тима Парщикова Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011 - 2013 (1998 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
2 из 4

Работы Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель у работы Ольги Тобрелутс "Сон Александра" (1998)

Посетитель у работы Ольги Тобрелутс Сон Александра (1998 г.) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 4

Посетитель у работы Ольги Тобрелутс "Сон Александра" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители у работ Олега Маслова, Виктора Кузнецова и фотографа Райнера Бёме "Посвящение Alma Tadema" (1997)

Посетители на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов
4 из 4

Посетители у работ Олега Маслова, Виктора Кузнецова и фотографа Райнера Бёме "Посвящение Alma Tadema" (1997)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Посетитель у работ Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Работы Тима Парщикова "Times New Roman. Эпизод 3: Москва 2011-2013" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Посетитель у работы Ольги Тобрелутс "Сон Александра" (1998)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетители у работ Олега Маслова, Виктора Кузнецова и фотографа Райнера Бёме "Посвящение Alma Tadema" (1997)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Проект Times New Roman Тимофея Парщикова — это фотографии копий античных скульптур, выставленных на продажу на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Художник размышляет о классическом наследии, власти и задается вопросом, почему богатые современники нуждаются в присвоении этого идеала. Может быть, в будущем эти копии пополнят коллекции музейных собраний — подобно репликам, которыми украшали свои жилища древние римляне.
Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" продлится до 3 июля.
Рекламный плакат подписки на журнал Нива на 1908 год, представленный на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 08:00Культура
Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"
 
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