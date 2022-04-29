Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств, но не вписался в аллею славы наряду с выдающимися современниками. Почему коллекционер Павел Третьяков не покупал его работы, музеи не стремились их получить и что можно увидеть на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — в материале РИА Новости.Художник-"чертополох"Его называли "чертополохом, от которого нужно избавиться", а его творчество — "пыльной рутиной". И это притом что Семирадский считался одним из лучших учеников в Императорской академии художеств и в числе избранных получил стипендию для работы за границей.Русская творческая среда вынудила поляка покинуть страну. Но и за рубежом его не приняли. "Выбрав путь наднационального художника, который черпает вдохновение из всей европейской цивилизации, Семирадский лишился поддержки как в России, так и в Польше", — поясняет куратор.Этот антагонизм возник на фоне разногласий между "прогрессивными" передвижниками и "ретроградной" Академией художеств. Противостояние порой было яростным, и давление на Семирадского — одно из его проявлений.Большие надеждыГенрих Семирадский прославился прежде всего благодаря монументальным работам на античные сюжеты. Он писал как идиллические сцены быта жителей Древней Греции и Рима, так и исторические сюжеты, полные жестокости и порока. Полотна выглядят очень правдоподобно — в духе эпохи господства реализма.Есть у него и портреты, пейзажи, библейские мотивы. Он декорировал общественные заведения и церкви. До сих пор во Львовской и Краковской опере можно увидеть созданные им занавесы, которые опускают по особому случаю. А его настенные росписи храма Христа Спасителя в Москве Илья Репин называл лучшими. На выставке в Третьяковской галерее представлен сохранившийся фрагмент заалтарной части стены с изображением "Тайной вечери".Человек мираЕсть несколько версий, почему Павел Третьяков так и не купил ни одной работы первого ученика Академии художеств, хотя подобные по жанру картины есть в коллекции мецената. По одной — Семирадский отказался подписывать картины кириллицей. По другой — его перестали считать русским живописцем после того, как он подарил Кракову монументальную работу "Светочи христианства. Факелы Нерона". Мастер совершил этот демарш в ответ на то, что Александр III не купил, как он надеялся, эту картину.Не оценили "беспечную" живопись Семирадского и в годы советской власти. При расформировании частных коллекций его работы чаще всего отправляли в региональные музеи, распылив наследие. В Третьяковскую галерею впервые две картины художника попали в середине 1920-х, после закрытия Московского публичного Румянцевского музея. Сегодня в собрании — всего пять живописных и несколько графических его произведений.Вечные идеалыНа выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — полотна из пятнадцати музеев, в том числе зарубежных.Кроме произведений Генриха Семирадского, в экспозиции — картины других представителей позднего русского академизма и постклассицизма: Степана Бакаловича, Василия Котарбинского, братьев Павла и Александра Сведомских, Федора Бронникова, Павла Велионского.Дополняют живопись фрагменты античной скульптуры и вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Подобные вещи были в личной коллекции Семирадского и служили ему источником вдохновения.Новое прочтениеСвежее прочтение классики дают произведения представителей так называемой Новой академии: основателя этого течения Тимура Новикова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Ольги Тобрелутс, Тимофея Парщикова, Валерия Кошлякова, Аристарха Чернышева.Проект Times New Roman Тимофея Парщикова — это фотографии копий античных скульптур, выставленных на продажу на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Художник размышляет о классическом наследии, власти и задается вопросом, почему богатые современники нуждаются в присвоении этого идеала. Может быть, в будущем эти копии пополнят коллекции музейных собраний — подобно репликам, которыми украшали свои жилища древние римляне.Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" продлится до 3 июля.
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств, но не вписался в аллею славы наряду с выдающимися современниками. Почему коллекционер Павел Третьяков не покупал его работы, музеи не стремились их получить и что можно увидеть на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — в материале РИА Новости.
Художник-"чертополох"
"Семирадский был миролюбивым и талантливым, — рассказывает куратор выставки Татьяна Крылова. — Он получил такое образование и вышел из такой культурной среды, что русские художники, за редким исключением, конкурировать с ним не могли. Столь сильный соперник поразил и публику, и профессионалов. И когда он стал привозить из Италии свои картины, это вызвало шквал критики, чему Семирадский очень удивился".
Его называли "чертополохом, от которого нужно избавиться", а его творчество — "пыльной рутиной". И это притом что Семирадский считался одним из лучших учеников в Императорской академии художеств и в числе избранных получил стипендию для работы за границей.
Русская творческая среда вынудила поляка покинуть страну. Но и за рубежом его не приняли. "Выбрав путь наднационального художника, который черпает вдохновение из всей европейской цивилизации, Семирадский лишился поддержки как в России, так и в Польше", — поясняет куратор.
Этот антагонизм возник на фоне разногласий между "прогрессивными" передвижниками и "ретроградной" Академией художеств. Противостояние порой было яростным, и давление на Семирадского — одно из его проявлений.
"Была и определенная зависть некоторых художников, — добавляет Татьяна Крылова. — Они настраивали против Семирадского Павла Третьякова, это была борьба за мецената, за деньги".
Большие надежды
Генрих Семирадский прославился прежде всего благодаря монументальным работам на античные сюжеты. Он писал как идиллические сцены быта жителей Древней Греции и Рима, так и исторические сюжеты, полные жестокости и порока. Полотна выглядят очень правдоподобно — в духе эпохи господства реализма.
Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
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Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетитель у работы Генриха Семирадского "Тайная вечеря", фрагменты запрестольной композиции (1877-1878) главного алтаря храма Христа Спасителя на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Есть у него и портреты, пейзажи, библейские мотивы. Он декорировал общественные заведения и церкви. До сих пор во Львовской и Краковской опере можно увидеть созданные им занавесы, которые опускают по особому случаю. А его настенные росписи храма Христа Спасителя в Москве Илья Репин называл лучшими. На выставке в Третьяковской галерее представлен сохранившийся фрагмент заалтарной части стены с изображением "Тайной вечери".
Посетитель у работы Г. Семирадского "Грешница" (1873) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Человек мира
Есть несколько версий, почему Павел Третьяков так и не купил ни одной работы первого ученика Академии художеств, хотя подобные по жанру картины есть в коллекции мецената. По одной — Семирадский отказался подписывать картины кириллицей. По другой — его перестали считать русским живописцем после того, как он подарил Кракову монументальную работу "Светочи христианства. Факелы Нерона". Мастер совершил этот демарш в ответ на то, что Александр III не купил, как он надеялся, эту картину.
Посетитель у работы Федора Толстого "Христос" (1848) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Не оценили "беспечную" живопись Семирадского и в годы советской власти. При расформировании частных коллекций его работы чаще всего отправляли в региональные музеи, распылив наследие. В Третьяковскую галерею впервые две картины художника попали в середине 1920-х, после закрытия Московского публичного Румянцевского музея. Сегодня в собрании — всего пять живописных и несколько графических его произведений.
Вечные идеалы
На выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — полотна из пятнадцати музеев, в том числе зарубежных.
"Нам удалось сделать этот проект международным, — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Важнейшее произведение Семирадского на этой выставке — картина "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" из Национального художественного музея Республики Беларусь. Полотно отреставрировано силами Третьяковской галереи. А работа "По примеру богов", которая дала название выставке, — из собрания Национальной галереи Армении".
Работа Г. Семирадского "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" (1870) на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Кроме произведений Генриха Семирадского, в экспозиции — картины других представителей позднего русского академизма и постклассицизма: Степана Бакаловича, Василия Котарбинского, братьев Павла и Александра Сведомских, Федора Бронникова, Павла Велионского.
Дополняют живопись фрагменты античной скульптуры и вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Подобные вещи были в личной коллекции Семирадского и служили ему источником вдохновения.
Свежее прочтение классики дают произведения представителей так называемой Новой академии: основателя этого течения Тимура Новикова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Ольги Тобрелутс, Тимофея Парщикова, Валерия Кошлякова, Аристарха Чернышева.
"Нам было важно показать, как сегодня воспринимаются темы античности, — отмечает заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова. — Интересно, что в современном искусстве вообще появился такой неоклассицизм и просуществовал более десяти лет. Это как бы поддерживает Семирадского в его страсти к прекрасным темам".
Проект Times New Roman Тимофея Парщикова — это фотографии копий античных скульптур, выставленных на продажу на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Художник размышляет о классическом наследии, власти и задается вопросом, почему богатые современники нуждаются в присвоении этого идеала. Может быть, в будущем эти копии пополнят коллекции музейных собраний — подобно репликам, которыми украшали свои жилища древние римляне.
Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" продлится до 3 июля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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