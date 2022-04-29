https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html

Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского

Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского - РИА Новости, 29.04.2022

Чужой среди своих: в Третьяковке показывают Генриха Семирадского

О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:00

2022-04-29T08:00

2022-04-29T15:52

культура

генрих семирадский

павел третьяков

илья репин

санкт-петербург

италия

рим

третьяковская галерея

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. О творчестве Генриха Семирадского мало говорят даже на курсе русской живописи профильных вузов. Он считался одним из лучших в Императорской академии художеств, но не вписался в аллею славы наряду с выдающимися современниками. Почему коллекционер Павел Третьяков не покупал его работы, музеи не стремились их получить и что можно увидеть на выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — в материале РИА Новости.Художник-"чертополох"Его называли "чертополохом, от которого нужно избавиться", а его творчество — "пыльной рутиной". И это притом что Семирадский считался одним из лучших учеников в Императорской академии художеств и в числе избранных получил стипендию для работы за границей.Русская творческая среда вынудила поляка покинуть страну. Но и за рубежом его не приняли. "Выбрав путь наднационального художника, который черпает вдохновение из всей европейской цивилизации, Семирадский лишился поддержки как в России, так и в Польше", — поясняет куратор.Этот антагонизм возник на фоне разногласий между "прогрессивными" передвижниками и "ретроградной" Академией художеств. Противостояние порой было яростным, и давление на Семирадского — одно из его проявлений.Большие надеждыГенрих Семирадский прославился прежде всего благодаря монументальным работам на античные сюжеты. Он писал как идиллические сцены быта жителей Древней Греции и Рима, так и исторические сюжеты, полные жестокости и порока. Полотна выглядят очень правдоподобно — в духе эпохи господства реализма.Есть у него и портреты, пейзажи, библейские мотивы. Он декорировал общественные заведения и церкви. До сих пор во Львовской и Краковской опере можно увидеть созданные им занавесы, которые опускают по особому случаю. А его настенные росписи храма Христа Спасителя в Москве Илья Репин называл лучшими. На выставке в Третьяковской галерее представлен сохранившийся фрагмент заалтарной части стены с изображением "Тайной вечери".Человек мираЕсть несколько версий, почему Павел Третьяков так и не купил ни одной работы первого ученика Академии художеств, хотя подобные по жанру картины есть в коллекции мецената. По одной — Семирадский отказался подписывать картины кириллицей. По другой — его перестали считать русским живописцем после того, как он подарил Кракову монументальную работу "Светочи христианства. Факелы Нерона". Мастер совершил этот демарш в ответ на то, что Александр III не купил, как он надеялся, эту картину.Не оценили "беспечную" живопись Семирадского и в годы советской власти. При расформировании частных коллекций его работы чаще всего отправляли в региональные музеи, распылив наследие. В Третьяковскую галерею впервые две картины художника попали в середине 1920-х, после закрытия Московского публичного Румянцевского музея. Сегодня в собрании — всего пять живописных и несколько графических его произведений.Вечные идеалыНа выставке "Генрих Семирадский. По примеру богов" — полотна из пятнадцати музеев, в том числе зарубежных.Кроме произведений Генриха Семирадского, в экспозиции — картины других представителей позднего русского академизма и постклассицизма: Степана Бакаловича, Василия Котарбинского, братьев Павла и Александра Сведомских, Федора Бронникова, Павла Велионского.Дополняют живопись фрагменты античной скульптуры и вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Подобные вещи были в личной коллекции Семирадского и служили ему источником вдохновения.Новое прочтениеСвежее прочтение классики дают произведения представителей так называемой Новой академии: основателя этого течения Тимура Новикова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Ольги Тобрелутс, Тимофея Парщикова, Валерия Кошлякова, Аристарха Чернышева.Проект Times New Roman Тимофея Парщикова — это фотографии копий античных скульптур, выставленных на продажу на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Художник размышляет о классическом наследии, власти и задается вопросом, почему богатые современники нуждаются в присвоении этого идеала. Может быть, в будущем эти копии пополнят коллекции музейных собраний — подобно репликам, которыми украшали свои жилища древние римляне.Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" продлится до 3 июля.

https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html

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италия

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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