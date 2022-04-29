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Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2022
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Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ
Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2022
Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:31
2022-04-29T12:55
в мире
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, сообщила пресс-служба главы Казахстана."Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств-участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве", - отмечается в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, условлено о продолжении координации по линии правительств, профильных ведомств.Лидеры также подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.
https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786112195.html
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в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан
12:31 29.04.2022 (обновлено: 12:55 29.04.2022)
 
Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ

Глава Казахстана Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств-участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве", - отмечается в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 12:30
Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, условлено о продолжении координации по линии правительств, профильных ведомств.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организацаии Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Лидеры также подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.
Улица Достык в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:08
Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстан
 
 
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