12:31 29.04.2022 (обновлено: 12:55 29.04.2022)
Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ
Глава Казахстана Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств-участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, условлено о продолжении координации по линии правительств, профильных ведомств.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организацаии Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Лидеры также подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.