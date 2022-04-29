https://ria.ru/20220429/tokaev-1786112669.html

Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ

Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2022

Токаев поблагодарил Путина за приглашение на встречу глав стран ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:31

2022-04-29T12:31

2022-04-29T12:55

в мире

касым-жомарт токаев

владимир путин

казахстан

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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, сообщила пресс-служба главы Казахстана."Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств-участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве", - отмечается в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, условлено о продолжении координации по линии правительств, профильных ведомств.Лидеры также подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.

https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786112195.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782369042.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан