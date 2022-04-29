https://ria.ru/20220429/sochi-1786083225.html
Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон
Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон - РИА Новости, 29.04.2022
Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон
Горный курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 29 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:42
2022-04-29T12:42
2022-04-29T12:43
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Горный курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 29 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса.Летом 2022 года туристам предложат 110 километров пеших троп, новый кемпинг, который будет оснащен оборудованием и площадками для проведения групповых программ, таких как горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами.Также на территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.Любители гастрономического туризма смогут отправиться на этнохутор "Шишин двор" в районе хребта Аибга. Там располагается козья ферма, пасека, сыроварня, птичник, где отдыхающим предлагают чаепитие и обед. Нашлось место и для настоящего пляжного отдыха. Специальные зоны — Rosa Beach и SunShine Park — появятся в Горной Олимпийской деревне: их обустроят открытым бассейном, шезлонгами, баней, гастробаром на панорамной смотровой площадке.
https://ria.ru/20220415/sochi-1783748620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, роза хутор, сочи, краснодарский край, туризм, туристы, отдых, маршруты
12:42 29.04.2022 (обновлено: 12:43 29.04.2022)
Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон
Горнный курорт "Роза Хутор" в Сочи открывает летний сезон 29 апреля
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Горный курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 29 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса.
"Мы полностью готовы к новому летнему сезону, настроение которому задаст самый популярный фестиваль бега в России — Rosa Run. Он стартует на курорте уже 1 мая, мы ожидаем, что более трех тысяч спортсменов примут в нем участие. Поэтому полагаем, что весь сезон пройдет также динамично и ярко. Мы подготовили для наших гостей самые разные развлечения и услуги", — сказала собеседница агентства.
Летом 2022 года туристам предложат 110 километров пеших троп, новый кемпинг, который будет оснащен оборудованием и площадками для проведения групповых программ, таких как горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами.
Также на территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.
Любители гастрономического туризма смогут отправиться на этнохутор "Шишин двор" в районе хребта Аибга. Там располагается козья ферма, пасека, сыроварня, птичник, где отдыхающим предлагают чаепитие и обед.
Нашлось место и для настоящего пляжного отдыха. Специальные зоны — Rosa Beach и SunShine Park — появятся в Горной Олимпийской деревне: их обустроят открытым бассейном, шезлонгами, баней, гастробаром на панорамной смотровой площадке.