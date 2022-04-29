https://ria.ru/20220429/sochi-1786083225.html

Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон

Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон - РИА Новости, 29.04.2022

Курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон

Горный курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 29 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:42

2022-04-29T12:42

2022-04-29T12:43

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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Горный курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 29 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса.Летом 2022 года туристам предложат 110 километров пеших троп, новый кемпинг, который будет оснащен оборудованием и площадками для проведения групповых программ, таких как горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами.Также на территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.Любители гастрономического туризма смогут отправиться на этнохутор "Шишин двор" в районе хребта Аибга. Там располагается козья ферма, пасека, сыроварня, птичник, где отдыхающим предлагают чаепитие и обед. Нашлось место и для настоящего пляжного отдыха. Специальные зоны — Rosa Beach и SunShine Park — появятся в Горной Олимпийской деревне: их обустроят открытым бассейном, шезлонгами, баней, гастробаром на панорамной смотровой площадке.

https://ria.ru/20220415/sochi-1783748620.html

https://ria.ru/20220429/polety-1786069434.html

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Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, роза хутор, сочи, краснодарский край, туризм, туристы, отдых, маршруты