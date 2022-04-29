https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html

Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию

Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию - РИА Новости, 30.04.2022

Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию

Самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца, который завершил визит в Японию, на обратном пути пересек Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-29T22:26

2022-04-29T22:26

2022-04-30T01:55

в мире

северный полюс

германия

airbus a350

гидо вестервелле

олаф шольц

япония

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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца, который завершил визит в Японию, на обратном пути пересек Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство, сообщает агентство DPA.По данным агентства, самолет канцлера Airbus A350 "Курт Шумахер" пересек полюс около 13.00 (14.00 мск). Самолет пролетел через Аляску, затем повернул на запад и пролетел на Северным Ледовитым океаном, пролетел через Финляндию и достиг Германии.Самолет, таким образом, проделал путь в 12,3 тысячи километров, он занял 13 с половиной часов. Если бы канцлер летел через Китай и затем Россию, полет был бы короче на один час и 20 минут. Как напоминает агентство, небо над Украиной закрыто для полетов, а воздушное пространство России западные авиакомпании избегают. Полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов, пишет агентство. "Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются", - цитирует агентство капитана Люфтваффе Михаэля Вейерера, который управлял самолетом.Для него это второй полет через Северный полюс: в 2013 году это произошло с тогдашним министром иностранных дел Гидо Вестервелле, который летел из Лаоса в Нью-Йорк, и это был кратчайший путь.В Японию из Германии Шольц также летел обходным маршрутом. Самолет летел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей, из-за этого время в пути увеличилось на два часа.

https://ria.ru/20220429/germaniya-1786066827.html

северный полюс

германия

япония

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в мире, северный полюс, германия, airbus a350, гидо вестервелле, олаф шольц, япония