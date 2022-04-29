https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html

Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина

Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина - РИА Новости, 29.04.2022

Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина

Суд взыскал с Алексея Навального 300 тысяч рублей судебных расходов в пользу Евгения Пригожина рамках дела о защите чести и достоинства, сообщается на странице... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:57

2022-04-29T10:57

2022-04-29T10:57

происшествия

алексей навальный

евгений пригожин

россия

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд взыскал с Алексея Навального 300 тысяч рублей судебных расходов в пользу Евгения Пригожина рамках дела о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что ранее по данному делу Навального обязали удалить порочащие сведения об истце и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства.

https://ria.ru/20220302/rozysk-1776064795.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алексей навальный, евгений пригожин, россия, москва