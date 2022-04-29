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Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина - РИА Новости, 29.04.2022
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Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина - РИА Новости, 29.04.2022
Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал с Алексея Навального 300 тысяч рублей судебных расходов в пользу Евгения Пригожина рамках дела о защите чести и достоинства, сообщается на странице... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:57
2022-04-29T10:57
происшествия
алексей навальный
евгений пригожин
россия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд взыскал с Алексея Навального 300 тысяч рублей судебных расходов в пользу Евгения Пригожина рамках дела о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что ранее по данному делу Навального обязали удалить порочащие сведения об истце и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства.
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происшествия, алексей навальный, евгений пригожин, россия, москва
10:57 29.04.2022
 
Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина

Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину 300 тысяч рублей судебных расходов

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд взыскал с Алексея Навального 300 тысяч рублей судебных расходов в пользу Евгения Пригожина рамках дела о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
"Двадцать восьмого апреля в Люблинском районном суде города Москвы состоялось судебное заседание по делу 02-1417/2021, в рамках которого было рассмотрено ходатайство Евгения Викторовича о взыскании с Алексея Навального судебных расходов... Суд вынес определение о взыскании с Навального в пользу Евгения Викторовича судебных расходов в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее по данному делу Навального обязали удалить порочащие сведения об истце и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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