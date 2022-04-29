https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786156852.html

Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье

Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 29.04.2022

Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье

Украинские провокации в Приднестровье являются попыткой втянуть ПМР, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:58

2022-04-29T14:58

2022-04-29T14:58

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские провокации в Приднестровье являются попыткой втянуть ПМР, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Что касается Приднестровья, там небольшой, порядка 3 тысяч миротворцев наш контингент, который занимается прежде всего обеспечением (безопасности) хранения огромного арсенала взрывчатых веществ, боеприпасов, который в свое время складировали туда после ухода Советской Армии из стран Восточной Европы", - сказал политик в пресс-центре "Парламентской газеты". По его словам, если этот арсенал взлетит на воздух, "там пол-Молдавии просто не будет"."Все это прекрасно понимают, об этом очень хорошо осведомлены, конечно, украинцы. Вот эти провокации, которые они устраивают в последнее время - это попытка втянуть Приднестровье, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался", - заключил законодатель.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, россия, совет федерации рф, владимир джабаров