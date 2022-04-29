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Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 29.04.2022
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Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье
Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 29.04.2022
Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье
Украинские провокации в Приднестровье являются попыткой втянуть ПМР, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:58
2022-04-29T14:58
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские провокации в Приднестровье являются попыткой втянуть ПМР, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Что касается Приднестровья, там небольшой, порядка 3 тысяч миротворцев наш контингент, который занимается прежде всего обеспечением (безопасности) хранения огромного арсенала взрывчатых веществ, боеприпасов, который в свое время складировали туда после ухода Советской Армии из стран Восточной Европы", - сказал политик в пресс-центре "Парламентской газеты". По его словам, если этот арсенал взлетит на воздух, "там пол-Молдавии просто не будет"."Все это прекрасно понимают, об этом очень хорошо осведомлены, конечно, украинцы. Вот эти провокации, которые они устраивают в последнее время - это попытка втянуть Приднестровье, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался", - заключил законодатель.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
14:58 29.04.2022
 
Сенатор предположил, зачем Киев провоцирует ситуацию в Приднестровье

Сенатор Джабаров: Украина пытается втянуть Приднестровье и Молдавию в конфликт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские провокации в Приднестровье являются попыткой втянуть ПМР, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Что касается Приднестровья, там небольшой, порядка 3 тысяч миротворцев наш контингент, который занимается прежде всего обеспечением (безопасности) хранения огромного арсенала взрывчатых веществ, боеприпасов, который в свое время складировали туда после ухода Советской Армии из стран Восточной Европы", - сказал политик в пресс-центре "Парламентской газеты". По его словам, если этот арсенал взлетит на воздух, "там пол-Молдавии просто не будет".
"Все это прекрасно понимают, об этом очень хорошо осведомлены, конечно, украинцы. Вот эти провокации, которые они устраивают в последнее время - это попытка втянуть Приднестровье, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался", - заключил законодатель.
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольРоссияСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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