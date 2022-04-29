Рейтинг@Mail.ru
Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/patruli-1786090564.html
Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане
Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане - РИА Новости, 29.04.2022
Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс "языковые патрули" в республике организованы профессиональными... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:01
2022-04-29T11:01
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg
НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс "языковые патрули" в республике организованы профессиональными провокаторами."Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране", - сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана в пятницу.В прошлом году житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Занимавший тогда должность первого замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.
https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21e3f4904928a198a2dc3f0a470b0f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
11:01 29.04.2022
 
Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане

Глава Казахстана Токаев: "языковые патрули" организованы профессиональными провокаторами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс "языковые патрули" в республике организованы профессиональными провокаторами.
"Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране", - сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана в пятницу.
В прошлом году житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Занимавший тогда должность первого замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 09:11
Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала