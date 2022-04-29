https://ria.ru/20220429/patruli-1786090564.html

Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане

Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане - РИА Новости, 29.04.2022

Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс "языковые патрули" в республике организованы профессиональными... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:01

2022-04-29T11:01

2022-04-29T11:01

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс "языковые патрули" в республике организованы профессиональными провокаторами."Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране", - сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана в пятницу.В прошлом году житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Занимавший тогда должность первого замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев