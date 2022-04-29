https://ria.ru/20220429/parad-1786050396.html

На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы

На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы - РИА Новости, 29.04.2022

На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы

Минобороны России на своем сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены состав подразделений и образцы военной техники, задействованные в параде... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T00:18

2022-04-29T00:18

2022-04-29T00:18

безопасность

день победы

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786001537_0:43:3566:2048_1920x0_80_0_0_c8de7db710626a5ae544a7ec3b703b8e.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России на своем сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены состав подразделений и образцы военной техники, задействованные в параде Победы на Красной площади.В новом разделе опубликованы порядок прохождения пеших парадных расчетов, их состав и численность, порядок проезда механизированной колонны и пролета авиации."Раздел открывает подробная схема построения 33 пеших расчетов, которые будут представлены военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками Всероссийского юнармейского движения, курсантами и воспитанниками военных образовательных учреждений, а также представителями других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества", - уточнили в российском военном ведомстве.В этом году в параде будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронемашины "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг" замкнут строй механизированной колонны. Возглавит механизированную колонну лучший танк Великой Отечественной войны - легендарный Т-34-85.В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире - Ми-26."Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине", - отметили в Минобороны.Завершат воздушную часть парада девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.Всего в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20220428/repetitsiya-1786047236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, день победы, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)