На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
На сайте Минобороны России открылся раздел о технике и участниках парада Победы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России на своем сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены состав подразделений и образцы военной техники, задействованные в параде Победы на Красной площади.
В новом разделе опубликованы порядок прохождения пеших парадных расчетов, их состав и численность, порядок проезда механизированной колонны и пролета авиации.
"Раздел открывает подробная схема построения 33 пеших расчетов, которые будут представлены военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками Всероссийского юнармейского движения, курсантами и воспитанниками военных образовательных учреждений, а также представителями других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества", - уточнили в российском военном ведомстве.
В этом году в параде будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронемашины "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг" замкнут строй механизированной колонны. Возглавит механизированную колонну лучший танк Великой Отечественной войны - легендарный Т-34-85.
В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире - Ми-26.
"Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине", - отметили в Минобороны.
Завершат воздушную часть парада девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.
Всего в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.