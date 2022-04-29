https://ria.ru/20220429/ogranichenie-1786258525.html
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор - РИА Новости, 29.04.2022
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор
Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:50
2022-04-29T20:50
2022-04-29T20:50
эквадор
анадырь
благовещенск
петрозаводск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:227:1920:1307_1920x0_80_0_0_d5eb214b076699cea193fcacea765cf8.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", - говорится в сообщении.Согласно ему, снимаются ограничения по аэропортам России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.
https://ria.ru/20220429/vyezd-1786255935.html
эквадор
анадырь
благовещенск
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:47:1920:1487_1920x0_80_0_0_8d808bf3812bf5af4fce3b2b7a6c3659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, анадырь, благовещенск, петрозаводск
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор
В Оперштабе сообщили, что Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор