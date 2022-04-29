https://ria.ru/20220429/ogranichenie-1786258525.html

Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор

Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор - РИА Новости, 29.04.2022

Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор

Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:50

2022-04-29T20:50

2022-04-29T20:50

эквадор

анадырь

благовещенск

петрозаводск

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", - говорится в сообщении.Согласно ему, снимаются ограничения по аэропортам России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.

https://ria.ru/20220429/vyezd-1786255935.html

эквадор

анадырь

благовещенск

петрозаводск

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эквадор, анадырь, благовещенск, петрозаводск