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Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор - РИА Новости, 29.04.2022
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Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор - РИА Новости, 29.04.2022
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор
Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:50
2022-04-29T20:50
эквадор
анадырь
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", - говорится в сообщении.Согласно ему, снимаются ограничения по аэропортам России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.
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эквадор, анадырь, благовещенск, петрозаводск
20:50 29.04.2022
 
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор

В Оперштабе сообщили, что Россия с 16 мая снимает ограничение на авиарейсы в Эквадор

CC0 / DEZALB / Кито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
CC0 / DEZALB /
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", - говорится в сообщении.
Согласно ему, снимаются ограничения по аэропортам России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.
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Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
 
ЭквадорАнадырьБлаговещенскПетрозаводск
 
 
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