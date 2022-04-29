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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Лозовое в Донецкой народной республике примерно за час, выпустив в сумме 19 гранат из станкового противотанкового... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:18

2022-04-29T16:18

2022-04-29T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Лозовое в Донецкой народной республике примерно за час, выпустив в сумме 19 гранат из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ), заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.28 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 15.35 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое: выпущено 11 гранат из СПГ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика