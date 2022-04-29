04:04 29.04.2022 (обновлено: 04:09 29.04.2022)
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка
Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено 7 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
До этого Петровский район подвергся обстрелу в 1.50, были выпущены шесть снарядов.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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