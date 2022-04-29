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Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786055443.html
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:04
2022-04-29T04:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).До этого Петровский район подвергся обстрелу в 1.50, были выпущены шесть снарядов.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, украина, вооруженные силы украины
04:04 29.04.2022 (обновлено: 04:09 29.04.2022)
 
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк

Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено 7 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
До этого Петровский район подвергся обстрелу в 1.50, были выпущены шесть снарядов.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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