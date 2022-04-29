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Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786053796.html
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:35
2022-04-29T02:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел зафиксировали в 01.50, огонь велся со стороны населенного пункта Новомихайловка, всего выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой народной республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
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петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
02:35 29.04.2022 (обновлено: 02:45 29.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, заявили в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел зафиксировали в 01.50, огонь велся со стороны населенного пункта Новомихайловка, всего выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой народной республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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