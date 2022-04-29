https://ria.ru/20220429/morozovy-1786118352.html

Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы

Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы - РИА Новости, 29.04.2022

Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы

Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:49

2022-04-29T13:49

2022-04-29T13:49

культура

новости культуры

санкции в отношении россии

россия

париж

louis vuitton

государственный эрмитаж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Собеседник агентства добавил, что вопрос с двумя вещами из частных собраний, которые также уезжали в Париж на экспозицию колекции Морозовых, находится в процессе рассмотрения. "Что касается двух произведений из коллекции Морозовых, которые принадлежат частным лицам, то они находятся в несколько другой юридической плоскости, нежели те вещи, которые принадлежат государству. Сейчас мы рассматриваем все юридические возможности для решения вопроса с этими вещами", — сообщил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции рассказали РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщалось 18 апреля.

https://ria.ru/20220429/shvydkoy-1786106539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкции в отношении россии, россия, париж, louis vuitton, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея, выставки, музеи