Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы
Швыдкой: возвращение российских экспонатов с выставок в европейских странах идет по плану
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Возвращение вещей, которые были предоставлены на выставки в европейские страны, идет по плану. Никаких экстраординарностей, дополнительных осложнений быть не должно", — говорит Швыдкой.
Собеседник агентства добавил, что вопрос с двумя вещами из частных собраний, которые также уезжали в Париж на экспозицию колекции Морозовых, находится в процессе рассмотрения.
"Что касается двух произведений из коллекции Морозовых, которые принадлежат частным лицам, то они находятся в несколько другой юридической плоскости, нежели те вещи, которые принадлежат государству. Сейчас мы рассматриваем все юридические возможности для решения вопроса с этими вещами", — сообщил Швыдкой.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции рассказали РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщалось 18 апреля.