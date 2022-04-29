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Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы - РИА Новости, 29.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220429/morozovy-1786118352.html
Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы
Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы - РИА Новости, 29.04.2022
Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы
Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:49
2022-04-29T13:49
культура
новости культуры
санкции в отношении россии
россия
париж
louis vuitton
государственный эрмитаж
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Собеседник агентства добавил, что вопрос с двумя вещами из частных собраний, которые также уезжали в Париж на экспозицию колекции Морозовых, находится в процессе рассмотрения. "Что касается двух произведений из коллекции Морозовых, которые принадлежат частным лицам, то они находятся в несколько другой юридической плоскости, нежели те вещи, которые принадлежат государству. Сейчас мы рассматриваем все юридические возможности для решения вопроса с этими вещами", — сообщил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции рассказали РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщалось 18 апреля.
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новости культуры, санкции в отношении россии, россия, париж, louis vuitton, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея, выставки, музеи
13:49 29.04.2022
 
Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы

Швыдкой: возвращение российских экспонатов с выставок в европейских странах идет по плану

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве
Михаил Швыдкой на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских коллекций с экспозиций в европейских странах идет по плану, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Возвращение вещей, которые были предоставлены на выставки в европейские страны, идет по плану. Никаких экстраординарностей, дополнительных осложнений быть не должно", — говорит Швыдкой.
Собеседник агентства добавил, что вопрос с двумя вещами из частных собраний, которые также уезжали в Париж на экспозицию колекции Морозовых, находится в процессе рассмотрения.
"Что касается двух произведений из коллекции Морозовых, которые принадлежат частным лицам, то они находятся в несколько другой юридической плоскости, нежели те вещи, которые принадлежат государству. Сейчас мы рассматриваем все юридические возможности для решения вопроса с этими вещами", — сообщил Швыдкой.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции рассказали РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщалось 18 апреля.
Президент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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