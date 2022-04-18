https://ria.ru/20220418/kartiny-1784126581.html

Машина с картинами из Парижа приехала в Россию

Машина с картинами из Парижа приехала в Россию - РИА Новости, 18.04.2022

Машина с картинами из Парижа приехала в Россию

Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщил спецпредставитель... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:32

2022-04-18T15:32

2022-04-18T16:00

михаил швыдкой

культура

новости культуры

россия

санкции в отношении россии

париж

франция

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам."Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Вещи остались, по-моему, в 27 странах, и все возвращаются назад", - добавил он.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил швыдкой, новости культуры, россия, санкции в отношении россии, париж, франция