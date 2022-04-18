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Машина с картинами из Парижа приехала в Россию - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Машина с картинами из Парижа приехала в Россию
Машина с картинами из Парижа приехала в Россию - РИА Новости, 18.04.2022
Машина с картинами из Парижа приехала в Россию
Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщил спецпредставитель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:32
2022-04-18T16:00
михаил швыдкой
культура
новости культуры
россия
санкции в отношении россии
париж
франция
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам."Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Вещи остались, по-моему, в 27 странах, и все возвращаются назад", - добавил он.
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михаил швыдкой, новости культуры, россия, санкции в отношении россии, париж, франция
15:32 18.04.2022 (обновлено: 16:00 18.04.2022)
 
Машина с картинами из Парижа приехала в Россию

Швыдкой заверил, что все российские экспонаты из 27 стран мира вернутся домой

© пресс-служба министерства культуры РоссииОткрытие выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
Открытие выставки картин Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже
© пресс-служба министерства культуры России
Открытие выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию РФ, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. Ранее Швыдкой заявлял, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам.
"Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Вещи остались, по-моему, в 27 странах, и все возвращаются назад", - добавил он.
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КультураМихаил ШвыдкойНовости культурыРоссияСанкции в отношении РоссииПарижФранция
 
 
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