https://ria.ru/20220429/lukashenko-1786128033.html

Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы

Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы - РИА Новости, 29.04.2022

Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы

Российская сторона не ожидает визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:32

2022-04-29T13:32

2022-04-29T13:40

александр лукашенко

день победы

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская сторона не ожидает визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько я знаю нет, не планирует", - отметил Песков.

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, день победы, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков