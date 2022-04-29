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Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы - РИА Новости, 29.04.2022
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Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы
Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы - РИА Новости, 29.04.2022
Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы
Российская сторона не ожидает визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:32
2022-04-29T13:40
александр лукашенко
день победы
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская сторона не ожидает визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько я знаю нет, не планирует", - отметил Песков.
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александр лукашенко, день победы, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
13:32 29.04.2022 (обновлено: 13:40 29.04.2022)
 
Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы

Пресс-секретарь Путина Песков: визит Лукашенко в Москву 9 мая не планируется

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская сторона не ожидает визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю нет, не планирует", - отметил Песков.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

Военнослужащий в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

Военная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

Бронетранспортер БТР-МД Ракушка на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

Подготовка к репетиции парада Победы в Москве
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

Боевая машина пехоты БМП К-17 Бумеранг в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

Военнослужащий на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

Военнослужащие в центре Москвы перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

Колонна военной техники на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

Военнослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

Девушка наблюдает за военной техникой на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – танк Т-72Б3М
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

БМП на гусеничной платформе Курганец-25 с боевым модулем Эпоха на Боровицкой площади в Москве после проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
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