Лукашенко не планирует приезжать в Москву на День Победы

Пресс-секретарь Путина Песков: визит Лукашенко в Москву 9 мая не планируется
Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.
Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.
В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.
В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.
Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.
Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.
К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.
К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.
Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.
Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.
Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.
Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.
Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.
Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.
Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.
Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.
Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.
Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.
По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.
По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.
Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.
Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.
На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.
На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.
Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.
Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.
Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.
Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.
Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.
В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.
Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.
К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.
Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.
Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.
Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.
Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.
Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.
По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.
Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.
На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.
Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.
Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.