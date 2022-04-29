https://ria.ru/20220429/lenoblast-1786177137.html

Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона

Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона - РИА Новости, 29.04.2022

Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона

Власти Ленинградской области расширят возможности получения экспортных субсидий, выдачи микрозаймов, и предоставят новые услуги по транспортировке товаров за... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:55

2022-04-29T15:55

2022-04-29T15:55

ленинградская область

экономика

малый бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят возможности получения экспортных субсидий, выдачи микрозаймов, и предоставят новые услуги по транспортировке товаров за рубеж для экспортеров региона из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, условия для получения региональной экспортной субсидии на компенсацию затрат в 2022 году изменены. Так, помимо традиционных затрат на транспортные услуги, декларирование, сопровождение экспортного контракта, предприниматели могут возместить 90% средств, направленных в предыдущие два года на упаковку продукции и почтовые отправления."Максимальный объем субсидии увеличен до четырех миллионов рублей, а к числу получателей добавлены производители торфоперерабатывающей продукции. Прием заявок на субсидию по новым условиям будет объявлен в ближайшее время, ежегодно на эти цели регион распределяет порядка 30 миллионов рублей", — отметили в обладминистрации.В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, теперь могут получить заем по двум программам ― "Экспорт" и "Приоритет". Сумма микрозайма по ним ― до пяти миллионов рублей по ставке 7%, добавил собеседник агентства.Кроме того, с июня этого года Центр поддержки экспорта Ленинградской области начнет предоставлять два новых вида услуг. С помощью центра малые и средние предприятия смогут организовать транспортировку своей продукции на внешние рынки, а также хранение продукции за рубежом сроком до шести месяцев на площади до ста квадратных метров Затраты предпринимателей берет на себя Центр поддержки экспорта, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220422/lenoblast-1784904960.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, малый бизнес