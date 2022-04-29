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Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона - РИА Новости, 29.04.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220429/lenoblast-1786177137.html
Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона
Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона - РИА Новости, 29.04.2022
Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона
Власти Ленинградской области расширят возможности получения экспортных субсидий, выдачи микрозаймов, и предоставят новые услуги по транспортировке товаров за... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:55
2022-04-29T15:55
ленинградская область
экономика
малый бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят возможности получения экспортных субсидий, выдачи микрозаймов, и предоставят новые услуги по транспортировке товаров за рубеж для экспортеров региона из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, условия для получения региональной экспортной субсидии на компенсацию затрат в 2022 году изменены. Так, помимо традиционных затрат на транспортные услуги, декларирование, сопровождение экспортного контракта, предприниматели могут возместить 90% средств, направленных в предыдущие два года на упаковку продукции и почтовые отправления."Максимальный объем субсидии увеличен до четырех миллионов рублей, а к числу получателей добавлены производители торфоперерабатывающей продукции. Прием заявок на субсидию по новым условиям будет объявлен в ближайшее время, ежегодно на эти цели регион распределяет порядка 30 миллионов рублей", — отметили в обладминистрации.В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, теперь могут получить заем по двум программам ― "Экспорт" и "Приоритет". Сумма микрозайма по ним ― до пяти миллионов рублей по ставке 7%, добавил собеседник агентства.Кроме того, с июня этого года Центр поддержки экспорта Ленинградской области начнет предоставлять два новых вида услуг. С помощью центра малые и средние предприятия смогут организовать транспортировку своей продукции на внешние рынки, а также хранение продукции за рубежом сроком до шести месяцев на площади до ста квадратных метров Затраты предпринимателей берет на себя Центр поддержки экспорта, заключили в пресс-службе.
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экономика, малый бизнес
15:55 29.04.2022
 

Власти Ленобласти расширят экспортную поддержку МСП региона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят возможности получения экспортных субсидий, выдачи микрозаймов, и предоставят новые услуги по транспортировке товаров за рубеж для экспортеров региона из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, условия для получения региональной экспортной субсидии на компенсацию затрат в 2022 году изменены. Так, помимо традиционных затрат на транспортные услуги, декларирование, сопровождение экспортного контракта, предприниматели могут возместить 90% средств, направленных в предыдущие два года на упаковку продукции и почтовые отправления.
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"Максимальный объем субсидии увеличен до четырех миллионов рублей, а к числу получателей добавлены производители торфоперерабатывающей продукции. Прием заявок на субсидию по новым условиям будет объявлен в ближайшее время, ежегодно на эти цели регион распределяет порядка 30 миллионов рублей", — отметили в обладминистрации.
В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, теперь могут получить заем по двум программам ― "Экспорт" и "Приоритет". Сумма микрозайма по ним ― до пяти миллионов рублей по ставке 7%, добавил собеседник агентства.
"Полученные средства можно направить на оборотные и инвестиционные цели. Для займа по программе "Экспорт" предприятие должно действовать не менее одного года, для программы "Приоритет" ― не менее полугода", — отметил он.
Кроме того, с июня этого года Центр поддержки экспорта Ленинградской области начнет предоставлять два новых вида услуг. С помощью центра малые и средние предприятия смогут организовать транспортировку своей продукции на внешние рынки, а также хранение продукции за рубежом сроком до шести месяцев на площади до ста квадратных метров Затраты предпринимателей берет на себя Центр поддержки экспорта, заключили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЭкономикаМалый бизнес
 
 
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