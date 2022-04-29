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В Госдуме предложили увеличить средства на льготные кредиты селу - РИА Новости, 29.04.2022
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В Госдуме предложили увеличить средства на льготные кредиты селу
В Госдуме предложили увеличить средства на льготные кредиты селу - РИА Новости, 29.04.2022
В Госдуме предложили увеличить средства на льготные кредиты селу
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") просит главу Минсельхоза РФ рассмотреть возможность увеличения РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:40
2022-04-29T16:40
экономика
дмитрий патрушев
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") просит главу Минсельхоза РФ рассмотреть возможность увеличения бюджетных средств на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для кормозаготовительной кампании и уборочных работ."Мной направлено письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, где я прошу рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для успешного проведения ими кормозаготовительной кампании и уборочных работ в 2022 году", - сообщила Школкина журналистам.При этом она напомнила, что центральный исполнительный комитет (ЦИК) партии "Единая Россия" ведет постоянный мониторинг за ходом посевных работ, в том числе за доступностью и обеспеченностью сельхозпроизводителей льготными кредитными ресурсами. "По поступившей информации из 51 субъекта РФ, дополнительная потребность в субсидиях для льготного кредитования на сезонные полевые работы составляет более 21 миллиарда рублей", - сообщала зампред комитета.
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экономика, дмитрий патрушев, россия, единая россия, госдума рф
16:40 29.04.2022
 
В Госдуме предложили увеличить средства на льготные кредиты селу

Депутат Госдумы Школкина предложила увеличить средства на льготные кредиты селу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") просит главу Минсельхоза РФ рассмотреть возможность увеличения бюджетных средств на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для кормозаготовительной кампании и уборочных работ.
"Мной направлено письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, где я прошу рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для успешного проведения ими кормозаготовительной кампании и уборочных работ в 2022 году", - сообщила Школкина журналистам.
При этом она напомнила, что центральный исполнительный комитет (ЦИК) партии "Единая Россия" ведет постоянный мониторинг за ходом посевных работ, в том числе за доступностью и обеспеченностью сельхозпроизводителей льготными кредитными ресурсами. "По поступившей информации из 51 субъекта РФ, дополнительная потребность в субсидиях для льготного кредитования на сезонные полевые работы составляет более 21 миллиарда рублей", - сообщала зампред комитета.
В офисе интернет-компании Mail.Ru - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 23:28
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов
 
ЭкономикаДмитрий ПатрушевРоссияЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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