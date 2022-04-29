https://ria.ru/20220429/konsulstvo-1786092960.html

Генконсульство Эстонии в Петербурге прекратило работу

Генконсульство Эстонии в Петербурге прекратило работу - РИА Новости, 29.04.2022

Генконсульство Эстонии в Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:13

2022-04-29T11:13

2022-04-29T11:13

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило свою работу.Как передает корреспондент РИА Новости, утром 29 апреля у консульства на Большой Монетной улице безлюдно, калитка закрыта, рядом стоят два автомобиля с петербургскими и консульскими номерами. Пост охраны работает в обычном режиме.Как информировала ранее дипмиссия, выдача готовых документов (паспортов, ID-карт, карт вида на жительство), поступивших в консульство, осуществляется до 29 апреля. Документы, которые не получены до этой даты, будут отправлены в посольство Эстонии в Москве. Сообщалось также, что генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля.В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией - это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В странах Прибалтики пояснили, что это ответ на ситуацию в украинской Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.Ранее МИД РФ сообщил на своем сайте, что Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.

https://ria.ru/20220428/zakupki-1785920447.html

https://ria.ru/20220422/estoniya-1785021103.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эстония, россия, литва, санкт-петербург