https://ria.ru/20220429/islamskoy-1786095211.html

ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики

ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики - РИА Новости, 29.04.2022

ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:18

2022-04-29T11:18

2022-04-29T11:19

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела, сообщил РИА Новости глава мусульманской организации Альбир Крганов."Для запуска процесса изучения и опыта внедрения элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела будут созданы соответствующие рабочие группы из представителей профильных комиссий Общественной палаты РФ. Затем состоится обсуждение с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и представителями деловых кругов", - сказал Крганов по итогам рабочей встречи в Общественной палате России общественно-религиозных деятелей, представителей органов власти и бизнес-сообщества.По словам Крганова, по оценкам доля применения инструментов исламской экономики в России может достичь 2-3%, а это значит, что миллионы граждан РФ получат доступ к новому, альтернативному варианту ведения финансов."Мы видим большой интерес исламских стран наладить более тесное партнерство в экономической сфере с Россией. Так же и представители миллионов мусульман России видят заинтересованность и внутри страны, поэтому я уверен, что продукты исламских финансов будут востребованы вне зависимости от вероисповедания. Сейчас необходимо проработать вопрос на законодательном уровне, обязательно нужно оптимизировать налоги и другие вопросы", - заключил Крганов.

https://ria.ru/20210921/prestupleniya-1751177277.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, совет федерации рф, религия