Рейтинг@Mail.ru
ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220429/islamskoy-1786095211.html
ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики
ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики - РИА Новости, 29.04.2022
ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:18
2022-04-29T11:19
религия
россия
совет федерации рф
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eca6e9d9119be3c91c83210647ca9bcc.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела, сообщил РИА Новости глава мусульманской организации Альбир Крганов."Для запуска процесса изучения и опыта внедрения элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела будут созданы соответствующие рабочие группы из представителей профильных комиссий Общественной палаты РФ. Затем состоится обсуждение с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и представителями деловых кругов", - сказал Крганов по итогам рабочей встречи в Общественной палате России общественно-религиозных деятелей, представителей органов власти и бизнес-сообщества.По словам Крганова, по оценкам доля применения инструментов исламской экономики в России может достичь 2-3%, а это значит, что миллионы граждан РФ получат доступ к новому, альтернативному варианту ведения финансов."Мы видим большой интерес исламских стран наладить более тесное партнерство в экономической сфере с Россией. Так же и представители миллионов мусульман России видят заинтересованность и внутри страны, поэтому я уверен, что продукты исламских финансов будут востребованы вне зависимости от вероисповедания. Сейчас необходимо проработать вопрос на законодательном уровне, обязательно нужно оптимизировать налоги и другие вопросы", - заключил Крганов.
https://ria.ru/20210921/prestupleniya-1751177277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_28bc3551f52520cf48fdc39b95e59b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, религия
11:18 29.04.2022 (обновлено: 11:19 29.04.2022)
 

ДСМР запускает процесс внедрения в России инструментов исламской экономики

© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела, сообщил РИА Новости глава мусульманской организации Альбир Крганов.
"Для запуска процесса изучения и опыта внедрения элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела будут созданы соответствующие рабочие группы из представителей профильных комиссий Общественной палаты РФ. Затем состоится обсуждение с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и представителями деловых кругов", - сказал Крганов по итогам рабочей встречи в Общественной палате России общественно-религиозных деятелей, представителей органов власти и бизнес-сообщества.
По словам Крганова, по оценкам доля применения инструментов исламской экономики в России может достичь 2-3%, а это значит, что миллионы граждан РФ получат доступ к новому, альтернативному варианту ведения финансов.
"Мы видим большой интерес исламских стран наладить более тесное партнерство в экономической сфере с Россией. Так же и представители миллионов мусульман России видят заинтересованность и внутри страны, поэтому я уверен, что продукты исламских финансов будут востребованы вне зависимости от вероисповедания. Сейчас необходимо проработать вопрос на законодательном уровне, обязательно нужно оптимизировать налоги и другие вопросы", - заключил Крганов.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 17:15Религия
ДСМР призвало расследовать преступления против мусульман в Афганистане
 
РелигияРоссияСовет Федерации РФРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала