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Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА* - РИА Новости, 29.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*
Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА* - РИА Новости, 29.04.2022
Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*
Неонацистские марши в течение последних лет стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*.
2022-04-29T15:40
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донбасс. геноцид. 2014-2022
нацификация
украина
киев
неонацизм
батальон "азов"
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* Запрещенная в России экстремистская организация."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.О зверствах и садизме украинских нацбатальонов мы рассказывали в материале Дело "Торнадо".
https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html
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7 495 645-6601
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Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*
Неонацистские марши стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*. *Экстремистская организация, запрещенная в РФ
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нацификация, украина, киев, неонацизм, батальон "азов"
15:40 29.04.2022
 

Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*

Читать ria.ru в
Неонацистские марши в течение последних лет стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
"Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
О зверствах и садизме украинских нацбатальонов мы рассказывали в материале Дело "Торнадо".
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
6 апреля, 14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана искажение истории стало ключевой стратегией. Западные консультанты распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022НацификацияУкраинаКиевнеонацизмБатальон "Азов"
 
 
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