https://ria.ru/20220429/godovschina-1785905992.html

Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*

Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА* - РИА Новости, 29.04.2022

Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*

Неонацистские марши в течение последних лет стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*.

2022-04-29T15:40

2022-04-29T15:40

2022-04-29T15:40

донбасс. геноцид. 2014-2022

нацификация

украина

киев

неонацизм

батальон "азов"

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* Запрещенная в России экстремистская организация."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.О зверствах и садизме украинских нацбатальонов мы рассказывали в материале Дело "Торнадо".

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

украина

киев

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Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА* Неонацистские марши стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*. *Экстремистская организация, запрещенная в РФ 2022-04-29T15:40 true PT1M06S

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нацификация, украина, киев, неонацизм, батальон "азов"