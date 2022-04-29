https://ria.ru/20220429/gitler-1786062893.html

ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 29.04.2022

ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ России обнародовала новые архивные материалы о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Они предоставлены в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:12

2022-04-29T08:12

2022-04-29T12:37

адольф гитлер

рембрандт

бенито муссолини

ссср

берлин (город)

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

бутырская тюрьма

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ФСБ России обнародовала новые архивные материалы о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Они предоставлены в распоряжение РИА Новости.Речь идет о документах из следственного дела на бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области.Сейчас впервые представлены собственноручно написанная автобиография Баура на немецком языке с переводом и его показания на допросе в НКВД в декабре 1945 года. Также показана справка на Баура из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.Дрожавшие руки ГитлераКак писал он на допросе, до самого конца апреля 1945-го близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений фюрера."Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой", — рассказывал военный.Гитлер сообщил ему, что хочет подарить на память свою любимую картину — висевший в его комнате портрет короля Фридриха Великого кисти Рембрандта. Баур попытался отговорить Гитлера от самоубийства, "ибо тогда все развалится через несколько часов". "Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить", — ответил Гитлер.Далее он рассказал, что "русские находятся на Потсдамской площади" и могут захватить его живым, якобы применив усыпляющий газ. Гитлер добавил, что приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, поскольку боялся, что их повесят напоказ, как до этого итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.Выйдя от Гитлера, Баур и Бетц отправились уничтожать бумаги и готовиться к уходу из рейхсканцелярии. Спустя пару часов после разговора, уложив свои вещи, он вернулся в бункер, чтобы забрать обещанный портрет."В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: "Все кончено?" "Да". "Где трупы?" "Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии", — писал Баур.Он был "чрезвычайно потрясен случившимся". Баур постарался вспомнить, в какое время все произошло. "Когда я прощался с Гитлером, было 6-7 часов вечера. Вновь вернулся я в убежище в девять", — вспоминал он.Поиск главарей РейхаНакануне битвы за Берлин в апреле 1945 года перед органами советской военной контрразведки "Смерш" была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.В составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе "фюрербункером" - тщательно укрепленным, забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Гитлер и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.После захвата 2 мая 1945 года "фюрербункера" и задержания органами "Смерш" находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей нацистской Германии. Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора "Цитадель" (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир "эскадрильи фюрера" Ганс Баур.Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива РФ, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников.Из показаний очевидцев следовало, что Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере.Тринадцатого мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун, подлинность которых впоследствии подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738116695.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20220418/smersh-1784022355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

адольф гитлер, рембрандт, бенито муссолини, ссср, берлин (город), германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), бутырская тюрьма, великая отечественная война (1941-1945), общество