https://ria.ru/20220429/gazifikatsiya-1786223987.html

Россияне подали более 786 тысяч заявок на газификацию домов

Россияне подали более 786 тысяч заявок на газификацию домов - РИА Новости, 29.04.2022

Россияне подали более 786 тысяч заявок на газификацию домов

Россияне отправили уже 786,1 тысячи заявок на подведение сетевого газа к границам домовладений, сообщается в пресс-релизе "Газпрома". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:11

2022-04-29T18:11

2022-04-29T19:38

экономика

газпром

единая россия

санкт-петербург

алексей миллер

андрей турчак

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне отправили уже 786,1 тысячи заявок на подведение сетевого газа к границам домовладений, сообщается в пресс-релизе "Газпрома".В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и первого зампреда Совета Федерации, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака."В центре внимания был ход выполнения поручения президента России Владимира Путина по догазификации - подведению сетевого газа к границам негазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время от граждан получено 786,1 тысячи заявок. Заключено 350 тысяч договоров, более трети из них — 121,3 тысячи — выполнено до границ участка", - говорится в сообщении.Президент России в апреле 2021 года поручил завершить догазификацию и до 2023 года подвести газ до границ домовладений и садовых некоммерческих товариществ там, где нет необходимости расширять пропускную способность газораспределительных станций (ГРС). Догазификация бесплатна для россиян.При этом "Газпром" продолжает повышать производительность ГРС, отмечается в релизе. Это позволит подключать к ним новых потребителей.Также в ходе встречи обсуждался вопрос о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. "Газпром" обеспечит бесплатное газоснабжение комплексов. В настоящее время компания поставляет газ для 1261 мемориала.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786182519.html

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экономика, газпром, единая россия, санкт-петербург, алексей миллер, андрей турчак, совет федерации рф