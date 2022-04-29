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ФСБ передала в музей Волгограда документы о разминировании Сталинграда - РИА Новости, 29.04.2022
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ФСБ передала в музей Волгограда документы о разминировании Сталинграда
ФСБ передала в музей Волгограда документы о разминировании Сталинграда - РИА Новости, 29.04.2022
ФСБ передала в музей Волгограда документы о разминировании Сталинграда
УФСБ по Волгоградской области передали в музей "Сталинградская битва" рассекреченные документы НКВД о разминировании Сталинграда после окончания боев в городе... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:18
2022-04-29T11:18
сталинград
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области передали в музей "Сталинградская битва" рассекреченные документы НКВД о разминировании Сталинграда после окончания боев в городе во время Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В преддверии праздника Великой Победы УФСБ России по Волгоградской области в музей-панораму "Сталинградская битва" переданы рассекреченные архивные документы, отражающие результаты оперативной деятельности Управления НКВД Сталинградской области по разминированию Сталинграда по окончании боевых действий в городе", - говорится в сообщении УФСБ.Отмечается, что работа по разминированию города была очень непростой, так как немецкое командование уничтожило все документы о расположении минных полей. По данным ФСБ, чтобы их найти НКВД в феврале 1943 года создал группу из пяти сотрудников, который провели допросы военнопленных в шести лагерях, где содержалось около 50 тысяч человек. В результате, по данным ведомства, было найдено около 300 минных полей и участков, где было заложено 200 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Также были выявлены полосы от 4 до 18 километров, где фашисты установили несколько тысяч мин в каждой.По информации ФСБ, ознакомиться с материалами о разминировании Сталинграда можно будет на выставке в музее-панораме, которая начнет работу 1 мая.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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сталинград, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:18 29.04.2022
 
ФСБ передала в музей Волгограда документы о разминировании Сталинграда

ФСБ передала в музей Волгограда рассекреченные документы о разминировании Сталинграда

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанкБойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода "Красный Октябрь" в Сталинграде
Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода Красный Октябрь в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода "Красный Октябрь" в Сталинграде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области передали в музей "Сталинградская битва" рассекреченные документы НКВД о разминировании Сталинграда после окончания боев в городе во время Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В преддверии праздника Великой Победы УФСБ России по Волгоградской области в музей-панораму "Сталинградская битва" переданы рассекреченные архивные документы, отражающие результаты оперативной деятельности Управления НКВД Сталинградской области по разминированию Сталинграда по окончании боевых действий в городе", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что работа по разминированию города была очень непростой, так как немецкое командование уничтожило все документы о расположении минных полей. По данным ФСБ, чтобы их найти НКВД в феврале 1943 года создал группу из пяти сотрудников, который провели допросы военнопленных в шести лагерях, где содержалось около 50 тысяч человек. В результате, по данным ведомства, было найдено около 300 минных полей и участков, где было заложено 200 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Также были выявлены полосы от 4 до 18 километров, где фашисты установили несколько тысяч мин в каждой.
По информации ФСБ, ознакомиться с материалами о разминировании Сталинграда можно будет на выставке в музее-панораме, которая начнет работу 1 мая.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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СталинградВолгоградВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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