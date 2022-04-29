https://ria.ru/20220429/dnr-1786097451.html

Силы ДНР установили контроль над 173 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 173 населенными пунктами - РИА Новости, 29.04.2022

Силы ДНР установили контроль над 173 населенными пунктами

Подразделения Донецкой Народной Республики с начала спецоперации освободили более 170 населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ, сообщил штаб... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:29

2022-04-29T11:29

2022-04-29T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_e157ecc3d4d2894c35b5cd209f9157b1.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики с начала спецоперации освободили более 170 населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.В штабе добавили, что Мариуполь находится под полным оперативным контролем.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 72 дня эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 93 мирных жителя, в том числе двое детей, 416 человек получили ранения.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф