https://ria.ru/20220429/britaniya-1786074803.html

The Guardian: Лондон оттолкнул Зеленского от мира с Россией

The Guardian: Лондон оттолкнул Зеленского от мира с Россией - РИА Новости, 29.04.2022

The Guardian: Лондон оттолкнул Зеленского от мира с Россией

Глава британского МИД Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон постарались отнять у Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса, заявил колумнист... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:41

2022-04-29T09:41

2022-04-29T12:18

борис джонсон

владимир зеленский

владимир путин

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россия

признание днр и лнр в россии

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон постарались отнять у Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса, заявил колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.По его мнению, первые политические лица Великобритании пошли на этот рискованный и безрассудный шаг исключительно ради собственной выгоды."Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чем Трасс явно стремится с ним соперничать. Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведется на границах России", — пояснил автор.Дженкинс раскритиковал Трасс за использование сенсационных "бульварных" высказываний в сложнейшей дипломатической ситуации, требующей взвешенных решений и понимания последствий."В итоге она заявила: "Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины". Она явно упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведет чужими руками, и никто в Уайтхолле, похоже, не в состоянии ее удержать. Публичное использование слова "мы" отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева", — высказался журналист.Автор статьи считает, что спецоперация России может закончиться признанием Украиной Крыма и Донбасса, однако это развитие событий совсем не устраивает западных партнеров Киева."Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. Им нужно отпраздновать победу в войне, которую они ведут чужими руками. При этом любого, кто с ними не согласен, можно отвергнуть, пренебрежительно назвав его слабаком, трусом или сторонником Путина. То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение", — заключил Дженкинс.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/polk-1785953810.html

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785993371.html

https://ria.ru/20220428/britaniya-1786011082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

борис джонсон, владимир зеленский, владимир путин, великобритания, украина, россия, признание днр и лнр в россии, в мире