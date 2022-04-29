https://ria.ru/20220429/bazy-1786084575.html

Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным

Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным - РИА Новости, 29.04.2022

Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень реалистично, но и без присоединения к альянсу они могут размещать на своей территории базы и военные контингенты... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:36

2022-04-29T10:36

2022-04-29T10:36

в мире

швеция

финляндия

нато

безопасность

алексей фененко

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень реалистично, но и без присоединения к альянсу они могут размещать на своей территории базы и военные контингенты НАТО, сказал РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Американский госсекретарь Энтони Блинкен в четверг заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде. Глава американской дипломатии подчеркнул, что, если Финляндия и Швеция сделают выбор в пользу присоединения к альянсу, США решительно поддержат их заявки."Это очень реалистично. Соответствующие договоры о расширенном партнерстве Швеции и Финляндии с НАТО были заготовлены еще в 2014 году. Правда, тогда они не были подписаны, но ничто не мешает им вернуться к этому формату. Так что даже без вступления в НАТО уже есть правовая база для размещения на их территории баз и военных контингентов НАТО", - отметил Фененко.Он добавил, что нейтралитет этих двух стран по факту пересмотрен еще в 1995 году. "Уже их вступление в Европейский союз означало по сути отказ от политики нейтралитета, поскольку у Европейского союза есть общая политика безопасности и обороны. Поэтому уже сейчас о них можно говорить только как об условно нейтральных странах", - пояснил эксперт.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220427/nato-1785811648.html

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785985304.html

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, финляндия, нато, безопасность, алексей фененко, политика