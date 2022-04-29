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Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным - РИА Новости, 29.04.2022
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Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным
Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным - РИА Новости, 29.04.2022
Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень реалистично, но и без присоединения к альянсу они могут размещать на своей территории базы и военные контингенты... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:36
2022-04-29T10:36
в мире
швеция
финляндия
нато
безопасность
алексей фененко
политика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень реалистично, но и без присоединения к альянсу они могут размещать на своей территории базы и военные контингенты НАТО, сказал РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Американский госсекретарь Энтони Блинкен в четверг заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде. Глава американской дипломатии подчеркнул, что, если Финляндия и Швеция сделают выбор в пользу присоединения к альянсу, США решительно поддержат их заявки."Это очень реалистично. Соответствующие договоры о расширенном партнерстве Швеции и Финляндии с НАТО были заготовлены еще в 2014 году. Правда, тогда они не были подписаны, но ничто не мешает им вернуться к этому формату. Так что даже без вступления в НАТО уже есть правовая база для размещения на их территории баз и военных контингентов НАТО", - отметил Фененко.Он добавил, что нейтралитет этих двух стран по факту пересмотрен еще в 1995 году. "Уже их вступление в Европейский союз означало по сути отказ от политики нейтралитета, поскольку у Европейского союза есть общая политика безопасности и обороны. Поэтому уже сейчас о них можно говорить только как об условно нейтральных странах", - пояснил эксперт.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, швеция, финляндия, нато, безопасность, алексей фененко, политика
10:36 29.04.2022
 
Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным

Политолог Фененко: Швеция и Финляндия могут размещать базы НАТО и без вступления в альянс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в Ожише - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень реалистично, но и без присоединения к альянсу они могут размещать на своей территории базы и военные контингенты НАТО, сказал РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в четверг заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде. Глава американской дипломатии подчеркнул, что, если Финляндия и Швеция сделают выбор в пользу присоединения к альянсу, США решительно поддержат их заявки.
"Это очень реалистично. Соответствующие договоры о расширенном партнерстве Швеции и Финляндии с НАТО были заготовлены еще в 2014 году. Правда, тогда они не были подписаны, но ничто не мешает им вернуться к этому формату. Так что даже без вступления в НАТО уже есть правовая база для размещения на их территории баз и военных контингентов НАТО", - отметил Фененко.
Он добавил, что нейтралитет этих двух стран по факту пересмотрен еще в 1995 году. "Уже их вступление в Европейский союз означало по сути отказ от политики нейтралитета, поскольку у Европейского союза есть общая политика безопасности и обороны. Поэтому уже сейчас о них можно говорить только как об условно нейтральных странах", - пояснил эксперт.
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Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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