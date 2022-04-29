https://ria.ru/20220429/babushka-1786107074.html

Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай

Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай - РИА Новости, 29.04.2022

Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай

Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что бабушка, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:08

2022-04-29T12:08

2022-04-29T12:08

обострение ситуации в днр и лнр

алтайский край

барнаул

украина

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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что бабушка, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, переехала жить к дочери в Барнаул.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом, а "Роскосмос" решил нанести ее изображение на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков.В соцсетях появилась информация, что якобы дочь увидела родителей на видео и забрала их в Барнаул."У нас в (Алтайском - ред.) крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства соцзащиты Алтайского края.При этом там уточнили, что доля правды в этой информации все же есть, но касается она другой пожилой женщины и ее мужа. "К дочери и зятю прилетела другая пожилая пара, которую через федеральных журналистов нашла дочь", - пояснили в министерстве.

алтайский край

барнаул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, барнаул, украина