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Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/babushka-1786107074.html
Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай
Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай - РИА Новости, 29.04.2022
Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай
Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что бабушка, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:08
2022-04-29T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
алтайский край
барнаул
украина
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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что бабушка, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, переехала жить к дочери в Барнаул.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом, а "Роскосмос" решил нанести ее изображение на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков.В соцсетях появилась информация, что якобы дочь увидела родителей на видео и забрала их в Барнаул."У нас в (Алтайском - ред.) крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства соцзащиты Алтайского края.При этом там уточнили, что доля правды в этой информации все же есть, но касается она другой пожилой женщины и ее мужа. "К дочери и зятю прилетела другая пожилая пара, которую через федеральных журналистов нашла дочь", - пояснили в министерстве.
алтайский край
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алтайский край, барнаул, украина
12:08 29.04.2022
 
Власти опровергли данные о переезде бабушки, давшей отпор ВСУ, на Алтай

Власти опровергли данные, что бабушка, давшая отпор украинским военным, переехала на Алтай

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГраффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что бабушка, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, переехала жить к дочери в Барнаул.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом, а "Роскосмос" решил нанести ее изображение на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков.
В соцсетях появилась информация, что якобы дочь увидела родителей на видео и забрала их в Барнаул.
"У нас в (Алтайском - ред.) крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства соцзащиты Алтайского края.
При этом там уточнили, что доля правды в этой информации все же есть, но касается она другой пожилой женщины и ее мужа. "К дочери и зятю прилетела другая пожилая пара, которую через федеральных журналистов нашла дочь", - пояснили в министерстве.
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

Скульптур Александр Ивченко во время работы над скульптурой украинской бабушки в мастерской в Воронеже
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

Скульптур Александр Ивченко около скульптуры украинской бабушки в мастерской в Воронеже
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлтайский крайБарнаулУкраина
 
 
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