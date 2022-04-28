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Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
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Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ
Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ
Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:30
2022-04-28T15:30
в мире
тревор рид
реджеп тайип эрдоган
сша
россия
турция
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация страны (MIT) инициировала необходимую подготовку, пишет газета Star со ссылкой на источники.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Согласно полученной информации, из Турции был сделан запрос на обмен, который был предметом длительных переговоров между США и Россией, но не мог дать положительных результатов. Турция в свою очередь также получила запрос от двух стран о взаимной экстрадиции бывшего морского пехотинца США Тревора Рида и российского летчика Константина Ярошенко. В соответствии с одобрением президента Реджепа Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация инициировала необходимую подготовку для взаимной экстрадиции Тревора Рида, гражданина США, и Константина Ярошенко, гражданина России, в их страны при посредничестве Турции", - пишет издание.Сообщается, что в связи с процессом обмена гражданин США Рид и гражданин России Ярошенко были обменены в Анкаре между делегациями США и России под контролем Национального разведывательного управления вчера около 14.00 (совпадает с мск).
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в мире, тревор рид, реджеп тайип эрдоган, сша, россия, турция
15:30 28.04.2022
 
Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ

Star: обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой после одобрения Эрдогана

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация страны (MIT) инициировала необходимую подготовку, пишет газета Star со ссылкой на источники.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:17
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене Ярошенко на Рида
"Согласно полученной информации, из Турции был сделан запрос на обмен, который был предметом длительных переговоров между США и Россией, но не мог дать положительных результатов. Турция в свою очередь также получила запрос от двух стран о взаимной экстрадиции бывшего морского пехотинца США Тревора Рида и российского летчика Константина Ярошенко. В соответствии с одобрением президента Реджепа Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация инициировала необходимую подготовку для взаимной экстрадиции Тревора Рида, гражданина США, и Константина Ярошенко, гражданина России, в их страны при посредничестве Турции", - пишет издание.
Сообщается, что в связи с процессом обмена гражданин США Рид и гражданин России Ярошенко были обменены в Анкаре между делегациями США и России под контролем Национального разведывательного управления вчера около 14.00 (совпадает с мск).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 01:47
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
 
В миреТревор РидРеджеп Тайип ЭрдоганСШАРоссияТурция
 
 
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