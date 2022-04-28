https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785962941.html

Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ

Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022

Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ

Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:30

2022-04-28T15:30

2022-04-28T15:30

в мире

тревор рид

реджеп тайип эрдоган

сша

россия

турция

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация страны (MIT) инициировала необходимую подготовку, пишет газета Star со ссылкой на источники.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Согласно полученной информации, из Турции был сделан запрос на обмен, который был предметом длительных переговоров между США и Россией, но не мог дать положительных результатов. Турция в свою очередь также получила запрос от двух стран о взаимной экстрадиции бывшего морского пехотинца США Тревора Рида и российского летчика Константина Ярошенко. В соответствии с одобрением президента Реджепа Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация инициировала необходимую подготовку для взаимной экстрадиции Тревора Рида, гражданина США, и Константина Ярошенко, гражданина России, в их страны при посредничестве Турции", - пишет издание.Сообщается, что в связи с процессом обмена гражданин США Рид и гражданин России Ярошенко были обменены в Анкаре между делегациями США и России под контролем Национального разведывательного управления вчера около 14.00 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20220428/obmen-1785959878.html

https://ria.ru/20220428/obmen-1785849972.html

сша

россия

турция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тревор рид, реджеп тайип эрдоган, сша, россия, турция