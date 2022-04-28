Обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой, сообщили СМИ
Star: обмен Ярошенко и Рида был подготовлен турецкой разведкой после одобрения Эрдогана
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Анкара получила запрос на процесс обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида от Москвы и Вашингтона, после одобрения президента Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация страны (MIT) инициировала необходимую подготовку, пишет газета Star со ссылкой на источники.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
"Согласно полученной информации, из Турции был сделан запрос на обмен, который был предметом длительных переговоров между США и Россией, но не мог дать положительных результатов. Турция в свою очередь также получила запрос от двух стран о взаимной экстрадиции бывшего морского пехотинца США Тревора Рида и российского летчика Константина Ярошенко. В соответствии с одобрением президента Реджепа Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация инициировала необходимую подготовку для взаимной экстрадиции Тревора Рида, гражданина США, и Константина Ярошенко, гражданина России, в их страны при посредничестве Турции", - пишет издание.
Сообщается, что в связи с процессом обмена гражданин США Рид и гражданин России Ярошенко были обменены в Анкаре между делегациями США и России под контролем Национального разведывательного управления вчера около 14.00 (совпадает с мск).