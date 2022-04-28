https://ria.ru/20220428/vaktsiny-1785879305.html

Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике

Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике - РИА Новости, 28.04.2022

Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике

Многие изменили отношение к вакцинопрофилактике как к превентивному методу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:32

2022-04-28T10:32

2022-04-28T12:07

здоровье - общество

россия

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многие изменили отношение к вакцинопрофилактике как к превентивному методу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов."Наверное, изменились все мы с точки зрения того, что люди стали больше задумываться о своем здоровье. У многих людей изменилось отношение к вакцинопрофилактике как превентивному методу. И даже те люди, которые раньше негативно относились в целом к вакцинации, сейчас совсем по-другому относятся к ней, понимая, как это влияет на заболеваемость, что при вакцинации можно заболеть, но легко пройти этот период. Если сначала мы видели негативизм по отношению к маскам, перчаткам, то потом к этому адаптировались, и до сих пор многие ходят в маске в общественном транспорте. Люди осознанно понимают необходимость этих мер, и это важный результат этой эпидемии", - сказал Плавунов.Он отметил, что изменилось отношение к медицинской профессии, люди стали понимать, насколько она важна и тяжела.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, москва