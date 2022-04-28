https://ria.ru/20220428/vaktsiny-1785879305.html
Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике
Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике - РИА Новости, 28.04.2022
Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике
Многие изменили отношение к вакцинопрофилактике как к превентивному методу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:32
2022-04-28T10:32
2022-04-28T12:07
здоровье - общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764274328_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_ded81b921dcb0c64be49a370e94b1f03.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многие изменили отношение к вакцинопрофилактике как к превентивному методу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов."Наверное, изменились все мы с точки зрения того, что люди стали больше задумываться о своем здоровье. У многих людей изменилось отношение к вакцинопрофилактике как превентивному методу. И даже те люди, которые раньше негативно относились в целом к вакцинации, сейчас совсем по-другому относятся к ней, понимая, как это влияет на заболеваемость, что при вакцинации можно заболеть, но легко пройти этот период. Если сначала мы видели негативизм по отношению к маскам, перчаткам, то потом к этому адаптировались, и до сих пор многие ходят в маске в общественном транспорте. Люди осознанно понимают необходимость этих мер, и это важный результат этой эпидемии", - сказал Плавунов.Он отметил, что изменилось отношение к медицинской профессии, люди стали понимать, насколько она важна и тяжела.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764274328_177:0:2812:1976_1920x0_80_0_0_eb26633332e5b2cc44d237278fbf6f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, москва
10:32 28.04.2022 (обновлено: 12:07 28.04.2022)
Главврач скорой рассказал об отношении москвичей к вакцинопрофилактике
Главврач скорой Плавунов: у многих изменилось отношение к вакцинопрофилактике
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многие изменили отношение к вакцинопрофилактике как к превентивному методу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
"Наверное, изменились все мы с точки зрения того, что люди стали больше задумываться о своем здоровье. У многих людей изменилось отношение к вакцинопрофилактике как превентивному методу. И даже те люди, которые раньше негативно относились в целом к вакцинации, сейчас совсем по-другому относятся к ней, понимая, как это влияет на заболеваемость, что при вакцинации можно заболеть, но легко пройти этот период. Если сначала мы видели негативизм по отношению к маскам, перчаткам, то потом к этому адаптировались, и до сих пор многие ходят в маске в общественном транспорте. Люди осознанно понимают необходимость этих мер, и это важный результат этой эпидемии", - сказал Плавунов.
Он отметил, что изменилось отношение к медицинской профессии, люди стали понимать, насколько она важна и тяжела.