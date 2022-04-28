https://ria.ru/20220428/plavunov-1785879767.html

Николай Плавунов: вакцинация помогла сотрудникам "скорой" при омикроне

Николай Плавунов: вакцинация помогла сотрудникам "скорой" при омикроне - РИА Новости, 28.04.2022

Николай Плавунов: вакцинация помогла сотрудникам "скорой" при омикроне

О том, как работала московская скорая помощь два пандемийных года, с какими необычными просьбами звонят в учреждение, и за какое время бригада приезжает на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:00

2022-04-28T12:00

2022-04-28T12:01

интервью

россия

николай плавунов

скорая помощь

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785876791_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ae37464338d836c49b02f620ee03b980.jpg

О том, как работала московская скорая помощь два пандемийных года, с какими необычными просьбами звонят в учреждение, и за какое время бригада приезжает на вызов, в День работников скорой помощи в интервью РИА Новости рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Беседовала Ольга Овчинникова.– Как прошли эти два года работы в коронавирусе? Может, он повлиял на работу скорой – положительно или отрицательно?– Вопрос очень неоднозначный и непростой. Мы по сути столкнулись с тремя типами вируса – уханьский, дельта и омикрон. И все эти вирусы были не похожи друг на друга с точки зрения распространенности, клинических проявлений, тяжести заболевания и охвата населения. И, соответственно, по мере того, как эпидемия нарастала, и появлялись новые волны, менялось еще и восприятие нашими жителями этой ситуации. Понятно, что на первом этапе у людей было непонимание процесса, что вполне естественно, а потом во время второй, третьей, четвертой, пятой волн ситуация стабилизировалась, люди начали разбираться в этой ситуации. Большую роль в этом сыграло, на мой взгляд, быстрое появление вакцины, которая во многом способствовала снижению распространения заболевания.Естественно, разные ситуации с эпидемическим процессом требовали разных решений, и мы постоянно адаптировались к ним. Когда только начали пациенты с коронавирусом появляться, был дебют эпидемии, больше было работы с контингентом китайских граждан, с лицами, пребывающими из-за границы. Мы сразу в эту работу включились, создали оперативный штаб, работали со списками пребывающих из-за рубежа, обзванивали их, выясняли состояние, потом по состоянию выезжали, если была необходимость. То есть это была не совсем привычная работа для скорой помощи, но она была важна для раннего выявления ситуации и локализации процесса. Но нам и здесь было не привыкать, потому что скорая помощь в мегаполисе всегда работает в режиме повышенной готовности. Быстро адаптировались, разработали алгоритмы действий. Было много звонков, и звонили люди, которые не нуждались в вызове скорой помощи, но их надо было опросить, проконсультировать, дать рекомендации, вся эта большая работа была проведена.Был период повышенной заболеваемости, был фон заболеваемости, потом была волна, потом снижение, и так далее – все эти этапы проходили по два раза в год, за исключением 2022 года, когда была, по сути,пятая волна, а сейчас отмечается спад. Тем не менее в каждый период приходилось увеличивать число диспетчеров, принимающих вызовы, увеличивать число консультантов. У нас все диспетчерские места унифицированы, так что мы можем переместить диспетчеров с одного места на другое. Все диспетчеры проходят подготовку по унификации работы с населением и с бригадами, поэтому в этом отношении было просто. В разные периоды организовывали дополнительно до 50-60 рабочих мест, увеличивали количество бригад скорой медицинской помощи, 30-40 бригад добавляли к нашим штатным бригадам, чтобы справиться со всеми поступающими вызовами.И особенности работы, связанные с появлением амбулаторных КТ-центров. Это была идея Москвы, абсолютно правильная с точки зрения того, как правильно распределить пациентов между амбулаторным и стационарным лечением. Часть пациентов направлялись в амбулаторные КТ-центры, а потом оттуда по итогам обследования пациенты или отправлялись на лечение домой, обеспечивались лекарственными препаратами, или вызывалась бригада скорой помощи для эвакуации пациента при наличии медицинских показаний.Потом были организованы стационары для краткосрочного пребывания. Начали этот проект с беременных, которые лечились амбулаторно. Мы получали заявки от женских консультаций, в городе были выделены определенные центры, где пациентки лечились, мы по маршруту к ним заезжали и доставляли в больницу. Они получали лечение и оттуда обратно на транспорте больницы возвращались домой. Такой же алгоритм был для пациентов с факторами риска, когда нет показаний для госпитализации, но могут быть осложнения, поэтому пациент брался под наблюдение, направлялся в стационар, где ему проводилась активная противовирусная терапия, и пациент дальше находился дома.Очень много изменений было внесено в нашу информационную систему, появилось много разных сервисов, связанных с сортировкой, с информированием выездных бригад. Так, любое обращение пациентов с коронавирусом подсвечивается на экране, что пациент стоит в регистре пациентов с ковидом. Если бригада к нему едет, она видит эту информацию у себя на планшете и принимает дополнительные меры по инфекционной безопасности. И когда бригада получает вызов к такому пациенту, у них в планшете появляется окно, что пациент болеет коронавирусом.Я думаю, что мы обобщим опыт работы в этот период и подготовим клинические рекомендации по технологиям, по тактикам, по методам сортировки обращений. Это колоссальный опыт с точки зрения работы медицинской организации. Безусловно, можно позитивно расценивать данную ситуацию, потому что потребовалась мобилизация всех сил, мобилизация всего коллектива для решения этих задач, и, конечно, скорость принятия решения.Каждая последующая волна была более масштабная, чем предыдущая, но поскольку была полная адаптация и полное понимание действий, то соответственно, это уже происходило в менее сложном режиме, чем было в первую волну, когда были вполне естественные сложности, связанные с началом распространения COVID-19 и с отработкой первых алгоритмов, адаптации к условиям подъема эпидемической заболеваемости.– Как изменилась работа скорой сейчас, когда коронавирус и сезонные ОРВИ идут на спад?– Нагрузка снизилась, естественно. В настоящее время отмечается снижение количества обращений на станцию, в том числе обращений, связанных с подъемом температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, указывающими на возможность развития заболеваний органов дыхания. Если в периоды повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на долю обращений с температурой и заболеваниями органов дыхания приходилось до 50-55%, то в настоящее время в связи со снижением заболеваемости это 10-12% от всех обращений. Количество пациентов с пневмонией и ОРВИ не превышает аналогичный период 2019 года.Служба скорой помощи востребована всегда, сейчас пациенты больше обращаются по поводу различных соматических заболеваний, травм, отравлений и другой патологии.– Есть ли какие-то нестандартные обращения? Например, звонят, чтобы просто поговорить?– К каждому обращению мы относимся ответственно. Да, бывает, что многие люди звонят к нам с целью консультации, зная, что у нас есть специалисты, и стараются провести неконструктивный диалог с точки зрения необходимости оказания скорой медицинской помощи. Таких людей тоже можно понять, у нас к этому сотрудники адаптированы, дают все необходимые советы максимально в короткое время в сжатой форме, чтобы не занимать свое время непрофильными медицинскими интервью.Разумеется, люди могут позвонить и спросить, как позвонить в полицию. У нас есть телефон дежурного администратора, его можно найти в телефонных справочниках, не было еще ни одного дня, чтобы кто-то не позвонил по этому телефону и не спросил, как вызвать скорую помощь. Естественно, мы таких людей переводим для дальнейшего обращения на диспетчера. Также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией.– Какое сейчас среднее время прибытия бригад скорой и неотложной помощи?– В настоящее время среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме составляет около 10 минут, на дорожно-транспортное происшествие – менее восьми минут.– Активно ли ревакцинируются сотрудники скорой?– Среди сотрудников не было противников вакцинации. У нас система работает четко, все сотрудники проходят ежегодный периодический медицинский осмотр. Мы одни из первых в городе среди медицинских организаций достигли уровня 80% при первой вакцинации, и сейчас уже провели на 90% ревакцинацию.Конечно, вакцинация очень сильно помогла, особенно когда был самый контагиозный омикрон, заболеваемость при этом среди сотрудников была минимальная. Она и до этого была невысокая, потому что применялись СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.), персонал был информирован о пациентах с коронавирусной инфекцией. И главное, что в процесс вакцинации мы вовлекали не только наших сотрудников, но и их родственников и друзей.– Чему вас научил коронавирус? Как изменилась ваша жизнь?– Особенно жизнь не изменилась, потому что мы привыкли много работать, скорая помощь требует большой самоотдачи от каждого сотрудника.Наверное, изменились все мы с точки зрения того, что люди стали больше задумываться о своем здоровье. У многих людей изменилось отношение к вакцинопрофилактике, как превентивному методу. И даже те люди, которые раньше негативно относились в целом к вакцинации, сейчас совсем по-другому относятся к ней, понимая, как это влияет на заболеваемость, что при вакцинации можно заболеть, но легко пройти этот период.Если сначала мы видели негативизм по отношению к маскам, перчаткам, то потом к этому адаптировались, и до сих пор многие ходят в маске в общественном транспорте. Люди осознанно понимают необходимость этих мер, и это важный результат этой эпидемии.Изменилось отношение к медицинской профессии, поскольку действительно в этой ситуации медицина вышла на первый план, что вполне естественно с учетом увеличения заболеваемости. Люди стали понимать, насколько важна и тяжела наша профессия.– А интерес у молодого поколения к профессии медика, работника скорой помощи растет?– Бесспорно, интерес растет. Мы это наблюдаем по возросшему количеству выпускников медицинских университетов и колледжей, которые хотят устроиться к нам на работу. Так, в течение 2021 года к нам в скорую помощь принято на работу более 150 врачей, из них около 20% молодых специалистов – выпускники высших учебных заведений, более 500 специалистов – со средним медицинским образованием, из них более 30% молодых специалистов – выпускники медицинских колледжей. В первом квартале 2022 года уже принято на работу около 30 врачей, из которых примерно 20% – молодые специалисты, выпускники 2021 года, среднего медицинского персонала – почти 300, из которых практически каждый десятый – молодой специалист.В период с середины февраля по начало апреля принято практически 200 студентов четвертого курса медицинского колледжа по специальности "Лечебное дело" медицинских колледжей Москвы, которые получили право работать в должности фельдшера.И во многом этому интересу способствует информационная работа, которая грамотно выстроена у нас в городе. Отношение к профессии зачастую формируется у молодого поколения через образы так называемых героев, о которых они узнали, прочитав книгу или посмотрев хороший фильм, или увидев новость на ТВ об уникальной истории спасения пациента. Возможно, кто-то прочитал статью или интервью в СМИ, и этот материал стал судьбоносным при выборе будущей профессии. Большой интерес к профессии мы видим у студентов вузов и медицинских колледжей, которые приходят к нам на практику, и с каждым годом он только возрастает. Также мы работаем с профильными медицинскими классами.– Были ли за последний год какие-то обновления в материально-технической базе? Может, автопарк пополнился новыми машинами скорой помощи, или на подстанциях появилось новое оборудование?– Для нас правительство Москвы и столичный департамент здравоохранения всегда создают все условия для работы, а в пандемию, когда нагрузка возросла, особенно заботились о нас. Это касается обновления медицинского оборудования и парка автомобилей скорой медицинской помощи, внедрения новых технологий. Так, например, совсем недавно мы обновили планшеты для всех бригад скорой медицинской помощиПо решению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в 2021 году было выделено 610 миллионов рублей на закупку автомобилей скорой помощи. Осуществлена закупка 200 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В". Данные автомобили укомплектованы новыми медицинскими изделиями, в том числе аппаратами ИВЛ, ЭКГ, ультрафиолетовыми облучателями, шприцевыми дозаторами, аспираторами и другим необходимым оборудованием. Наши медицинские работники уже выезжают на новых машинах к пациентам.Проведена модернизация учебных классов на подстанциях, закуплены новые симуляционные манекены для отработки практических навыков.Введены в эксплуатацию новые подстанции: №3, расположенная по адресу улица Ленинская Слобода, 5; №17, расположенная по адресу Печорская улица, 1А; №58, расположенная в городе Московский, улица Радужная, вал 23А; №61, расположенная в Коммунарке.– Возобновились ли экскурсии в музей скорой помощи?– Да, в мае прошлого года мы впервые принимали участие в федеральной акции "Ночь музеев". К нам на экскурсию пришло больше 300 москвичей. Все остались довольны и выставочной экспозицией, и организованной экскурсионной программой. Посетители оставили много добрых отзывов как в социальных сетях, так и в нашей книге отзывов о работе музея.К нам возобновились экскурсии на регулярной основе от студентов медицинских университетов и колледжей, которые планируют пойти работать в столичную службу скорой помощи в ближайшем будущем. Кроме того, к нам на экскурсии приходят и школьники медицинских классов, которые планируют связать свою судьбу с медициной, и сейчас у них как раз идет выбор будущей профессии, определяются с экзаменами.– Новые экспонаты в музее появились?– Экспозиция нашего музея стремительно пополняется, и во многом благодаря нашим сотрудникам, которые приносят из семейных архивов редкие экспонаты, медицинскую технику, форму, которая когда-то была на станции скорой помощи. Разумеется, огромный вклад вносят родственники Александра Сергеевича Пучкова, создателя московской службы скорой помощи, с которыми мы поддерживаем достаточно плотно деловые коммуникации.У нас в музее на сегодняшний день находится более 200 экспонатов, 14 интерактивных инсталляций, четыре тысячи страниц архивных документов, три симуляционных модуля для отработки практических навыков. Свыше 10 личных вещей Александра Сергеевича Пучкова.К слову сказать, наш музей всегда открыт к сотрудничеству. Любые конструктивные предложения всегда можно нам направить в любой удобной форме: позвонить или написать сообщение по электронной почте.– Как будете поздравлять сотрудников с днем скорой помощи?– У нас есть устоявшиеся традиции, так в субботу, 30 апреля, планируем провести круглый стол на онлайн-платформе, ожидаем, что в нем примет участие более двух тысяч человек. В двухчасовом поздравительном марафоне будут выступать интересные спикеры, медийные люди, актеры и певцы.Кроме того, большинство сотрудников удостоено поощрения департамента здравоохранения Москвы, выплатим премии всем сотрудникам.

https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/sanatoriy-1785677449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/1784480462.html

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

https://ria.ru/20220418/testy-1784160695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, николай плавунов, скорая помощь, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса