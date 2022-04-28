https://ria.ru/20220428/vakhta-1785855297.html

Названы регионы с самыми высокими доходами у вахтовиков

Названы регионы с самыми высокими доходами у вахтовиков - РИА Новости, 28.04.2022

Названы регионы с самыми высокими доходами у вахтовиков

Самый высокий доход среди вахтовых работников могут ожидать соискатели в Иркутской области — прорабы там способны получать до 181 тысячи рублей, и в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T05:14

2022-04-28T05:14

2022-04-28T05:48

московская область (подмосковье)

красноярский край

иркутская область

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самый высокий доход среди вахтовых работников могут ожидать соискатели в Иркутской области — прорабы там способны получать до 181 тысячи рублей, и в Красноярском крае, где сварщики в состоянии заработать до 180 тысяч рублей, говорится в исследовании, проведенном сервисом Работа.ру специально для РИА Новости.Тройку привлекательных профессий по уровню заработной платы, указывается в нем, замыкают водители тягачей из Московской области, которым работодатели готовы платить до 164,2 тысячи рублей.Далее также следует Иркутская область: там зарплату до 163 тысяч рублей предлагают повару горячего цеха, а мастеру строительных и монтажных работ — в среднем до 160,7 тысячи рублей. До 153,3 тысячи рублей могут получать кладовщики в Красноярском крае, до 150 тысяч рублей — газоэлектросварщик в Мурманской области, до 147,9 тысячи рублей — геодезист в Ямало-Ненецком АО, до 132,8 тысячи рублей — полировщик в Татарстане, и до 125 тысяч рублей — токарь-расточник в Калужской области.Что касается открытых вакансий с вахтовым графиком работы, то здесь по их доле первое место заняла Москва — в столице 34 процентов таких открытых вакансий. На втором и третьем месте оказались ЯНАО (чуть более девяти процентов) и ХМАО-Югра (девять процентов). Четвертое и пятое место в списке заняли Московская область и Республика Татарстан (пять процентов). В десятку регионов с самым большим числом вакансий для работы вахтой также вошли Красноярский край (три процента), Мурманская (три процента), Калужская (два процента) и Иркутская (два процента) области, рейтинг замыкает Санкт-Петербург (два процента).Чаще всего российские работодатели для работы вахтовым методом ищут комплектовщиков, укладчиков, фасовщиков, разнорабочих и охранников, подчеркивается в исследовании, в ходе которого было проанализировано около 13 тысяч вакансий с вахтовой занятостью.

https://ria.ru/20210308/neftyanik-1600111859.html

московская область (подмосковье)

красноярский край

иркутская область

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московская область (подмосковье), красноярский край, иркутская область, экономика