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Кадыров призвал командира украинских морпехов с "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785975581.html
Кадыров призвал командира украинских морпехов с "Азовстали" сдаться
Кадыров призвал командира украинских морпехов с "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 28.04.2022
Кадыров призвал командира украинских морпехов с "Азовстали" сдаться
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сдаться командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского, записавшего видеообращение в адрес "мировых... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:15
2022-04-28T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сдаться командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского, записавшего видеообращение в адрес "мировых лидеров" с просьбой выпустить заблокированных на территории мариупольского комбината "Азовсталь".Накануне в сети появилось видеообращение, где Волынский сообщает, что вместе с военными и гражданскими находится на территории "Азовстали". Украинский военный говорит, что обращался к мировым лидерам, дипломатам, папе Римскому, чтобы их услышали и применили к ним "процедуру экстракшн", как это было в Дюнкерке с окруженными британскими и французскими войсками в 1940 году."Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чем он говорит, о чем думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", - сказал Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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мариуполь, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:15 28.04.2022 (обновлено: 16:18 28.04.2022)
 
Кадыров призвал командира украинских морпехов с "Азовстали" сдаться

Кадыров призвал командира украинских морпехов, записавшего обращение, сдаться

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сдаться командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского, записавшего видеообращение в адрес "мировых лидеров" с просьбой выпустить заблокированных на территории мариупольского комбината "Азовсталь".
Накануне в сети появилось видеообращение, где Волынский сообщает, что вместе с военными и гражданскими находится на территории "Азовстали". Украинский военный говорит, что обращался к мировым лидерам, дипломатам, папе Римскому, чтобы их услышали и применили к ним "процедуру экстракшн", как это было в Дюнкерке с окруженными британскими и французскими войсками в 1940 году.
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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"Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чем он говорит, о чем думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", - сказал Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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8 апреля, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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