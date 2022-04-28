Рейтинг@Mail.ru
Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785895714.html
Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде
Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.04.2022
Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде
Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:27
2022-04-28T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
совет федерации рф
андрей климов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.Сенатор привел сообщения СМИ, по которым "Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине". "На этом фоне по-особому читается еще одно сообщение из-за океана: Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. То есть отнять и поделить! Кому же понравится такой неолиберальный беспредел?" - отметил политик.По его словам, вот и бегут от "удушающих объятий дяди Сэма" все кто может. "А тут еще история с летчиком Ярошенко, вернувшемся в РФ после незаконного похищения спецслужбой США, неправедного суда и 12-летнего заточения по надуманному обвинению, напомнила об истинном отношении Вашингтона к правам человека и верховенству права", - добавил он."Да, господа американцы, ваша ОПГ уже давно имеет печальную славу бандитского, террористического государства. Вам давно не верят, даже сателлиты и холуи. Вас либо боятся, либо надеются на иудины 30 серебренников (как в Киеве), либо презирают. Несмотря на огромные усилия американской Империи коварства и лжи 3/4 человечества желает скорейшего конца кровавой гегемонии вашингтонских самозванцев", - написал политик.По словам Климова, похожие настроения не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в континентальной Европе. "Сотни миллионов европейцев тихо ненавидят США, но продажные политики ЕС, американские агенты влияния, долларовая кабала и оккупационные войска США пока удерживают Старый Свет в упряжке Вашингтона", - отметил глава комиссии СФ.Вот почему успех спецоперации РФ на Украине может ускорить процесс освобождения от американских пут и Европы, подчеркнул он. "Вот почему для янки наша будущая победа над их украинскими наймитами равносильна в конечном счете геополитическому краху", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр
11:27 28.04.2022
 
Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: победа России на Украине будет равносильна геополитическому краху США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
Сенатор привел сообщения СМИ, по которым "Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине". "На этом фоне по-особому читается еще одно сообщение из-за океана: Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. То есть отнять и поделить! Кому же понравится такой неолиберальный беспредел?" - отметил политик.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
По его словам, вот и бегут от "удушающих объятий дяди Сэма" все кто может. "А тут еще история с летчиком Ярошенко, вернувшемся в РФ после незаконного похищения спецслужбой США, неправедного суда и 12-летнего заточения по надуманному обвинению, напомнила об истинном отношении Вашингтона к правам человека и верховенству права", - добавил он.
"Да, господа американцы, ваша ОПГ уже давно имеет печальную славу бандитского, террористического государства. Вам давно не верят, даже сателлиты и холуи. Вас либо боятся, либо надеются на иудины 30 серебренников (как в Киеве), либо презирают. Несмотря на огромные усилия американской Империи коварства и лжи 3/4 человечества желает скорейшего конца кровавой гегемонии вашингтонских самозванцев", - написал политик.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
По словам Климова, похожие настроения не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в континентальной Европе. "Сотни миллионов европейцев тихо ненавидят США, но продажные политики ЕС, американские агенты влияния, долларовая кабала и оккупационные войска США пока удерживают Старый Свет в упряжке Вашингтона", - отметил глава комиссии СФ.
Вот почему успех спецоперации РФ на Украине может ускорить процесс освобождения от американских пут и Европы, подчеркнул он. "Вот почему для янки наша будущая победа над их украинскими наймитами равносильна в конечном счете геополитическому краху", - заключил сенатор.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаСовет Федерации РФАндрей КлимовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала