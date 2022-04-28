https://ria.ru/20220428/ukraina-1785895714.html

Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде

Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.04.2022

Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде

Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:27

2022-04-28T11:27

2022-04-28T11:27

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.Сенатор привел сообщения СМИ, по которым "Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине". "На этом фоне по-особому читается еще одно сообщение из-за океана: Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. То есть отнять и поделить! Кому же понравится такой неолиберальный беспредел?" - отметил политик.По его словам, вот и бегут от "удушающих объятий дяди Сэма" все кто может. "А тут еще история с летчиком Ярошенко, вернувшемся в РФ после незаконного похищения спецслужбой США, неправедного суда и 12-летнего заточения по надуманному обвинению, напомнила об истинном отношении Вашингтона к правам человека и верховенству права", - добавил он."Да, господа американцы, ваша ОПГ уже давно имеет печальную славу бандитского, террористического государства. Вам давно не верят, даже сателлиты и холуи. Вас либо боятся, либо надеются на иудины 30 серебренников (как в Киеве), либо презирают. Несмотря на огромные усилия американской Империи коварства и лжи 3/4 человечества желает скорейшего конца кровавой гегемонии вашингтонских самозванцев", - написал политик.По словам Климова, похожие настроения не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в континентальной Европе. "Сотни миллионов европейцев тихо ненавидят США, но продажные политики ЕС, американские агенты влияния, долларовая кабала и оккупационные войска США пока удерживают Старый Свет в упряжке Вашингтона", - отметил глава комиссии СФ.Вот почему успех спецоперации РФ на Украине может ускорить процесс освобождения от американских пут и Европы, подчеркнул он. "Вот почему для янки наша будущая победа над их украинскими наймитами равносильна в конечном счете геополитическому краху", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр