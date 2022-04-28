Победа России на Украине будет равносильна краху США, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: победа России на Украине будет равносильна геополитическому краху США
Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Успех спецоперации России на Украине для США равносилен геополитическому краху, три четверти населения Земли желают скорейшего конца гегемонии Вашингтона, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
Сенатор привел сообщения СМИ, по которым "Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине". "На этом фоне по-особому читается еще одно сообщение из-за океана: Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. То есть отнять и поделить! Кому же понравится такой неолиберальный беспредел?" - отметил политик.
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По его словам, вот и бегут от "удушающих объятий дяди Сэма" все кто может. "А тут еще история с летчиком Ярошенко, вернувшемся в РФ после незаконного похищения спецслужбой США, неправедного суда и 12-летнего заточения по надуманному обвинению, напомнила об истинном отношении Вашингтона к правам человека и верховенству права", - добавил он.
"Да, господа американцы, ваша ОПГ уже давно имеет печальную славу бандитского, террористического государства. Вам давно не верят, даже сателлиты и холуи. Вас либо боятся, либо надеются на иудины 30 серебренников (как в Киеве), либо презирают. Несмотря на огромные усилия американской Империи коварства и лжи 3/4 человечества желает скорейшего конца кровавой гегемонии вашингтонских самозванцев", - написал политик.
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По словам Климова, похожие настроения не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в континентальной Европе. "Сотни миллионов европейцев тихо ненавидят США, но продажные политики ЕС, американские агенты влияния, долларовая кабала и оккупационные войска США пока удерживают Старый Свет в упряжке Вашингтона", - отметил глава комиссии СФ.
Вот почему успех спецоперации РФ на Украине может ускорить процесс освобождения от американских пут и Европы, подчеркнул он. "Вот почему для янки наша будущая победа над их украинскими наймитами равносильна в конечном счете геополитическому краху", - заключил сенатор.
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