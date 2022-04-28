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Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива - РИА Новости, 28.04.2022
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Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива
Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива - РИА Новости, 28.04.2022
Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:34
2022-04-28T10:34
в мире
борис джонсон
владимир путин
великобритания
украина
россия
илья кива
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве гарантий безопасности."Офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от (премьер-министра Британии) Бориса Джонсона", - написал Кива в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/kiva-1784469925.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, великобритания, украина, россия, илья кива
10:34 28.04.2022
 
Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: семьи представителей офиса Зеленского получили гражданство Британии

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве гарантий безопасности.
"Офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от (премьер-министра Британии) Бориса Джонсона", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:04
Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы
 
В миреБорис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияУкраинаРоссияИлья Кива
 
 
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