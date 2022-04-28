https://ria.ru/20220428/ukraina-1785880297.html

Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива

Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива - РИА Новости, 28.04.2022

Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии, заявил Кива

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:34

2022-04-28T10:34

2022-04-28T10:34

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве гарантий безопасности."Офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от (премьер-министра Британии) Бориса Джонсона", - написал Кива в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/kiva-1784469925.html

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Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, владимир путин, великобритания, украина, россия, илья кива