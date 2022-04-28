https://ria.ru/20220428/twitter-1785919404.html

В Кремле прокомментировали приобретение Маском Twitter

В Кремле прокомментировали приобретение Маском Twitter - РИА Новости, 28.04.2022

В Кремле прокомментировали приобретение Маском Twitter

Отношение России к Twitter обусловлено цензурой со стороны компании, репрессивными действиями и манипулированием информацией, надо посмотреть, что будет при... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:47

2022-04-28T12:47

2022-04-28T13:17

россия

экономика

илон маск

twitter

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отношение России к Twitter обусловлено цензурой со стороны компании, репрессивными действиями и манипулированием информацией, надо посмотреть, что будет при новом владельце - Илоне Маске, но уже сейчас в Европе говорят, что не допустят там полной свободы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру."Отношение России к этой компании основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, выборочных причем, на искажении информации, на манипулировании информацией и так далее. Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что стоит учесть, что это компания глобальная, имеет глобальное хождение и пользование."Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220428/twitter-1785900223.html

https://ria.ru/20220428/coca-cola-1785877745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, илон маск, twitter, дмитрий песков