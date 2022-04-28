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Twitter оштрафовали за посты со свастикой - РИА Новости, 28.04.2022
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Twitter оштрафовали за посты со свастикой
Twitter оштрафовали за посты со свастикой - РИА Новости, 28.04.2022
Twitter оштрафовали за посты со свастикой
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению коктейля... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:41
2022-04-28T11:43
происшествия
twitter
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова и со свастикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы...Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Речь идет о публикации инструкции, как изготовить коктейль Молотова, и свастики в отдельных постах.
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происшествия, twitter, россия
Материал дополняется
11:41 28.04.2022 (обновлено: 11:43 28.04.2022)
 
Twitter оштрафовали за посты со свастикой

Twitter оштрафовали за посты со свастикой и инструкцией по изготовлению коктейля Молотова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова и со свастикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы...Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Страница сайта Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:01
"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей
Речь идет о публикации инструкции, как изготовить коктейль Молотова, и свастики в отдельных постах.
 
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