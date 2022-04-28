https://ria.ru/20220428/twitter-1785900223.html

Twitter оштрафовали за посты со свастикой

Twitter оштрафовали за посты со свастикой - РИА Новости, 28.04.2022

Twitter оштрафовали за посты со свастикой

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению коктейля... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:41

2022-04-28T11:41

2022-04-28T11:43

происшествия

twitter

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова и со свастикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы...Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Речь идет о публикации инструкции, как изготовить коктейль Молотова, и свастики в отдельных постах.

https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785575992.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, twitter, россия