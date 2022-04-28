https://ria.ru/20220428/tochka-u-1786026973.html

Минобороны заявило об уничтожении украинской пусковой установки "Точка-У"

Минобороны заявило об уничтожении украинской пусковой установки "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022

Минобороны заявило об уничтожении украинской пусковой установки "Точка-У"

Российские военные уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:54

2022-04-28T19:54

2022-04-28T20:52

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал он.Силы ПВО за день сбили три "Точки-У" над селами Петрополье и Малая Камышеваха, добавил генерал. Кроме того, они уничтожили семь беспилотников — в районе Букина, Топольского, Русских Тишек в Харьковской области, Редкодуба и Марьевки в ДНР, Наугольного в ЛНР и Чернобаевки в Херсонской области.Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 украинских военных объектов: три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов вооружения, боеприпасов и горючего близ Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенково.Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 76 объектам: двум складам вооружения в Покровском и Гороховском, командному пункту и 73 районам сосредоточения живой силы и техники. Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, заключил Конашенков.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kherson-1785878693.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о пораженных военных объектах Украины и сбитых ракетах "Точка-У" Брифинг МО 28.04 вечер 2022-04-28T19:54 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)